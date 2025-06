Slachtoffer steekincident Werkmanbrug is minderjarige Stadjer

Foto: 112groningen

Het slachtoffer van het steekincident, woensdagavond laat bij de Werkmanbrug, is een minderjarige Stadjer. Dat meldt de politie.

De politie kan echter nog niets zeggen over de aanleiding van het incident, ter hoogte van de trap naar het Groninger Museum. Het jonge slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar. De politie heeft gesproken met getuigen, maar heeft nog geen duidelijkheid kunnen krijgen over de aanleiding.

Rond middernacht meldde zich een lichtgewonde man bij het politiebureau aan de Rademarkt. De politie kan nog niet zeggen of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben. Het onderzoek loopt.