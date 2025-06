Slachtoffer aanrijding Zonnelaan mogelijk ook gestoken: “We zoeken getuigen”

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

Het slachtoffer dat in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond raakte bij een verkeersongeluk op de Zonnelaan in de wijk Paddepoel, is mogelijk ook gestoken, zo heeft de politie zaterdag laten weten.

Rond 02.30 uur ontvingen de hulpdiensten een melding van een aanrijding tussen een automobilist en een persoon. “Toen we arriveerden troffen we een 24-jarige man uit Groningen ernstig gewond aan”, vertelt een politiewoordvoerder. “We zijn direct gestart met de medische hulpverlening. Terwijl we daarmee bezig waren, bleek dat de man vermoedelijk ook het slachtoffer is van een steekincident. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.”

De politie vermoedt dat er sprake is van een onderling conflict. “We hebben nog niemand aan kunnen houden. Direct na het incident zijn we een onderzoek gestart. Zo hebben we sporenonderzoek gedaan, hebben we met getuigen gesproken en bekijken we camerabeelden uit de omgeving.” Daarbij is de politie ook op zoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben over het mogelijke conflict. “We zijn op zoek naar beelden waar mogelijk iets op te zien is. Heeft u iets gezien of gehoord? Of bent u in het bezit van beelden? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.” Beelden kunnen gedeeld worden via deze website.