Selectie FC Groningen staat 26 juni alweer op de grasmat

Foto: Arend Jan Wonink

De selectie van FC Groningen heeft nu vakantie, op de internationals na, Toch staat de eerste fase van de voorbereiding voor komend seizoen al in de steigers.

Het seizoen 2025/26 begint op donderdag 26 juni met de eerste openbare training op Sportpark Corpus den Hoorn. De eerste oefenwedstrijd staat twee dagen later op de planning, op zaterdag 28 juni in Oostwold tegen VVS Oostwold. De jaarlijkse Open Dag vindt pas plaats na het sluiten van de transferwindow, op zondag 7 september. De competitie begint al in het weekend van 6 augustus.

Na het duel tegen VVS Oostwold volgt op woensdag 2 juli in Bedum een wedstrijd tegen SV Bedum en op zaterdag 5 juli in Vries tegen VAKO. Kaarten voor de oefenduels worden verkocht via de organiserende amateurverenigingen.

FC Groningen gaat vervolgens op trainingskamp, net als afgelopen seizoen in het Overijsselse Delden. Op zaterdag 12 juli speelt de FC haar bijna traditionele oefenwedstrijd tegen FC Emmen, op het sportpark van VV Musselkanaal. Daarna volgt nog een aantal oefenduels.