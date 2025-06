Scorende Valente zorgt voor gelijkspel Jong Oranje

Foto: OnsOranje

Jong Oranje heeft donderdagavond met 2-2 gelijk gespeeld tegen Jong Finland op het EK onder 21 in Slowakije. FC Groningen spelers Thom van Bergen en Luciano Valente begonnen op de bank. Valente was belangrijk voor de ploeg met een doelpunt en assist.

Het is de eerste wedstrijd van Jong Oranje op het EK onder 21. Het elftal dat onder leiding staat van oud FC Groningen speler Michael Reiziger begon slecht aan de wedstrijd. Na 25 minuten was het 1-0 voor de Finnen en drie minuten later zelfs 2-0.

In de tweede helft begon Jong Oranje beter te spelen en kwamen zowel van Bergen als Valente in actie. In de 59e minuut schoot Valente raak voor Jong Oranje en was de aansluitingstreffer daar. De ploeg had de blessuretijd nodig om gelijk te komen, in de 93e minuut scoorde Ernest Poku op aangeven van Valente.

Jong Oranje moet zondag weer aan de bak dan spelen ze tegen Jong Denemarken om 21:00.