Schutter Haddingestraat krijgt hogere straf: vijftien jaar cel voor doodschieten André Tromp

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Jarich M. is in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doodschieten van André Tromp uit Leeuwarden. Daarmee legde het gerechtshof in Leeuwarden donderdag een hogere straf op dan die de rechtbank in november 2023 uitdeelde aan M.

Het hof vond zestien jaar passend, maar legde vijftien jaar op. Dat komt doordat de groep zich volgens het hof confronterend gedroeg, wat strafverlagend werkte.

Het schietincident gebeurde op 9 juli 2022 in de Haddingestraat in Groningen. Tromp was daar met vrienden voor een vrijgezellenfeest. De groep kreeg ruzie met M. bij een café. M. fietste weg, maar kwam even later terug met een vuurwapen. Op camerabeelden is te zien dat de groep schreeuwt en met flessen gooit. M. schiet vervolgens vijf keer. Tromp wordt als eerste geraakt en overlijdt later in het ziekenhuis. Twee vrienden raken gewond.

Eerder werd M. door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot veertien jaar cel voor doodslag, poging tot doodslag en verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie eiste in de hoger beroepszaak opnieuw zestien jaar cel. M. ging in beroep en zei opnieuw dat hij in paniek handelde en zich verdedigde. Het hof wees dat verweer af.