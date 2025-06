Schoorsteenbrand Pop Dijkemaweg snel onder controle

Foto: Joaquín Lo Sie Sen - 112groningen.nl

In een woning aan de Pop Dijkemaweg heeft zondagmiddag kortstondig brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

Rond 12.20 uur kwam de melding van een schoorsteenbrand binnen op de meldkamer. Direct werden een tankautospuit en een hoogwerker naar het adres gestuurd. “De melding was dat er brand woedde in de schoorsteen”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Terwijl de brandweerlieden aanrijdend waren, belde de bewoner opnieuw om te vertellen dat de situatie onder controle was. We hebben daarop besloten om toch door te rijden, maar zwaailicht en sirene zijn op dat moment wel uitgeschakeld.”

Mollema legt uit dat de brandweer een inspectie heeft uitgevoerd. “Het vermoeden bestaat dat er een vogelnest in het schoorsteenkanaal heeft gezeten. Dit nest is gaan branden. Dergelijke situaties ontstaan vaker: wanneer een open haard langere tijd niet is gebruikt, is er een kans dat er iets in het schoorsteenkanaal zit.”

De brandweer adviseert daarom om een schoorsteenkanaal, wanneer dit langere tijd niet is gebruikt, te laten controleren door een expert. Daarnaast is het verstandig om een schoorsteenkap te plaatsen, om zo te voorkomen dat vogels en bladeren toegang krijgen tot het schoorsteenkanaal.