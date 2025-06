Scholier uit Stad pakt derde plek tijdens Natuurkunde Olympiade bij RUG

Vier van de vijf winnaars tijdens de olympiade, met Sam Bakker uit Stad als tweede van rechts - Foto via Nationale Natuurkunde Olympiade

Sam Bakker van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen mag halverwege juli zijn koffer pakken. Hij plaatste zich dinsdag voor de Internationale Natuurkunde Olympiade in Parijs. De zesdeklasser eindigde als derde bij de finale van de Nederlandse Natuurkunde Olympiade, die vorige week werd gehouden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Een week lang streden de beste twintig leerlingen om vijf plekken voor de internationale wedstrijd. Dinsdag kwamen de beste vijf leerlingen uit de bus. Naast Sam uit Groningen gaan ook winnaar Egor Podolskiy uit Den Haag en drie andere scholieren uit Sittard en Eindhoven naar de Franse hoofdstad.

De Natuurkunde Olympiade is een jaarlijkse wedstrijd voor middelbare scholieren om interesse en aandacht voor natuurkunde en andere bètavakken te vergroten. De finale van de Nederlandse voorronde vond dit jaar plaats in Groningen, aan de RUG.

Afgelopen week kregen de deelnemers colleges over mechanica, thermodynamica en elektriciteit. Daarna volgden twee toetsen: een practicumtoets met onder meer wankelend speelgoed, een elektrische ‘blackbox’ en een negatieve lens. Daarna volgde een theorietoets, met schrijfopdrachten over een bergbeklimmer, lichtreflecties in een televisie, ijsthee en gebruik van een lens als brandglas.

De Internationale Natuurkunde Olympiade in Frankrijk vindt dit jaar vanaf 17 juli plaats in Frankrijk. Meer dan 80 landen met 400 deelnemers strijden dan, gedurende een week, om de hoogste klassering met opdrachten ver boven middelbare schoolniveau.