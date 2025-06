SC Stadspark en Groen Geel door in nacompetitie

SC Stadspark versus Titan (Foto Martijn Minnema)

Op de eerste zondag van juni kwamen twee clubs uit Stad in actie in de nacompetitie. SC Stadspark speelt voor promotie naar de tweede klasse, Groen Geel voor handhaving in de vierde klasse. Beide clubs wonnen met 2-1.

SC Stadspark trof met Titan een andere derde klasser. De Drenthen eindigden zesde in 3P, Stadspark werd derde in 3O. De openingsfase was voor Titan, maar daarna werd Stadspark de betere ploeg. Dat leverde in de 29′ minuut ook een voorsprong op, Winston Bendt tikte van dichtbij een voorzet binnen, 1-0. Na een wat rommelig eerste half uur met veel lange ballen en slecht uitgespeelde mogelijkheden kregen beide teams na de 1-0 wat meer kansen. Zo had Cedwin Tel een vrije kopkans waar hij niks mee deed en raakte Winston Bendt uit een verre ingooi de buitenkant paal.

Titan was in de 40′ minuut het dichtstbij een treffer. Een schot van een meter of twintig ging richting bovenhoek, maar belandde op de bovenkant lat.

Ook na rust was Stadspark beter, maar nadat ze enkele opgelegde kansen onbenut hadden gelaten kreeg ook Titan kansen. En halverwege de tweede helft viel dan ook de gelijkmaker, een fraai schot wat in de bovenhoek eindigde, 1-1.

In de slotfase kon het beide kanten op, het viel de kant van Stadspark op. Winston Bendt was in de 88′ minuut eerder bij een lange bal dan de keeper en lobte de bal binnen, 2-1. In de dying seconds ontsnapte Stadspark aan een strafschop na een wat lompe actie in de zestien, maar de scheidsrechter wuifde het weg. Volgende week gaat Stadspark op bezoek bij Olyphia, inzet is dan een plek in de finale.

Herkanser Groen Geel trof met Yde de Punt de nummer 4 uit 5C. Alle doelpunten vielen in de eerste 25 minuten. Groen Geel stond na dik tien minuten al 2-0 voor. Yde de Punt scoorde na 25 minuten de aansluitingstreffer.

In het laatste half uur bleef Groen Geel eenvoudig overeind, Yde de Punt slaagde er niet in gevaar te stichten. Groen Geel leek kort voor tijd nog op 3-1 te komen, maar daar ging wegens buitenspel een streep doorheen.

Groen Geel speelt volgende week op neutraal terrein de finale tegen Old Forward.