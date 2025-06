Ruim duizend boetes venstertijden binnenstad terugbetaald na ‘menselijke fout’

Foto: Gemeente Groningen (via Ruimte voor Jou)

De boetes die de afgelopen periode zijn uitgeschreven aan chauffeurs voor het overtreden van de venstertijden in de Groningse binnenstad, worden terugbetaald. Dit heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer bekendgemaakt, die nadrukkelijk spreekt van een menselijke fout.

De fracties van VVD, Student & Stad, CDA, Stadspartij 100% voor Groningen, Partij voor het Noorden, PVV en D66 hadden aan de bel getrokken. Ietje Jacobs-Setz van de VVD reageerde: “We zijn onaangenaam verrast door het bericht dat de gemeente mogelijk duizenden ondernemers en chauffeurs onterecht heeft bekeurd. Wij willen graag weten hoe dit precies komt en of de onterecht opgelegde boetes terugbetaald gaan worden.” Vincent Boswijk van D66 voegde toe: “In de periode tussen 12 maart en 15 april zijn er 3.500 boetes opgelegd. Dat klinkt als heel veel. Kan de wethouder dit duiden?” Student & Stad wilde bovendien weten hoe dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Wat zijn venstertijden?

Sinds 1 februari 2023 mogen chauffeurs van bedrijfsauto’s en vrachtwagens alleen nog tussen 05.00 en 12.00 uur de binnenstad in en uit. Deze venstertijden gelden binnen de Diepenring, de Sledemennerbuurt en bij winkelcentrum Westerhaven. Het doel van deze maatregel is om bestel- en vrachtverkeer te concentreren in de ochtenduren, zodat fietsers en voetgangers zich in de middag en avond veiliger kunnen voortbewegen. Wie buiten deze tijden het gebied in wil, heeft een ontheffing nodig. Camera’s in de binnenstad monitoren de situatie. Aanvankelijk werd er niet gehandhaafd; sinds december werden er waarschuwingsbrieven gestuurd en pas vanaf begin maart werden bekeuringen uitgeschreven.

“Geen blunder, maar onrechtmatig”

Wethouder Broeksma is helder over de oorzaak: “Er is een menselijke fout gemaakt. In de vragen en de media lees ik het woord ‘blunder’, maar ik zeg nadrukkelijk een ‘menselijke fout’. In alle bedrijven waar mensen werken, kunnen fouten worden gemaakt.” Om via het camerasysteem te kunnen beboeten, moesten verschillende documenten worden ingeleverd. Bij één van deze documenten is dit niet gebeurd. “Dit maakt de bekeuringen niet onterecht, maar onrechtmatig. De overtreding is namelijk wel degelijk begaan. Als het door boa’s was geconstateerd, dan was er gehandhaafd en was de bekeuring rechtsgeldig geweest.”

De wethouder vervolgt: “Fouten worden nu eenmaal gemaakt. De vraag is hoe je ermee omgaat. En ik moet eerlijk zeggen dat ik op dat proces wel trots ben. De fout werd ontdekt bij het invoeren van de zero-emissiezone, waarvoor hetzelfde papierwerk nodig was. Toen is het balletje gaan rollen. De fout wordt nu hersteld en vervolgens is het een kwestie van netjes omgaan met de mensen die hier last van hebben gehad. Zoals ik aangaf: de boetes zijn terecht, maar onrechtmatig. De bekeuringen worden daarom teruggestort via het CJIB. Als gemeente hebben wij daar verder niets mee te maken. Voor ons is het nu zaak om te voorkomen dat het nog een keer misgaat.”

Volgens Broeksma is de financiële schade nihil. “Het CJIB heeft wat werk met het terugstorten van de geldbedragen. Maar het komt vaker voor dat een gemeente onrechtmatige bekeuringen oplegt.” Het eerder genoemde aantal van 3.500 boetes blijkt niet te kloppen: “Dit getal is in de krant gekomen, maar het CJIB laat weten dat dit aantal ook de waarschuwingsbrieven omvat. In totaal zijn er in vier à vijf weken 1.100 bekeuringen uitgeschreven. Sinds eind december zijn er 31.000 waarschuwingsbrieven verstuurd. Het gaat dus om brieven aan mensen die feitelijk in overtreding zijn.”

Honderd procent pakkans

Het hoge aantal bekeuringen en brieven wijt de wethouder aan het gebruikte systeem: “De pakkans is honderd procent. Het is niet een kwestie van een keer geluk hebben dat je niet wordt betrapt; de camera’s zien alles. Daarom denken we ook dat dit systeem ideaal is om het gedrag te veranderen. Zodat de bevoorrading in de ochtenduren plaatsvindt en klanten in de middag in een fijne omgeving die schoenen kunnen komen die ’s ochtends door een vrachtwagen naar de winkel zijn gebracht.” Broeksma geeft aan dat de situatie zo snel mogelijk verholpen wordt, zodat wel weer rechtmatige bekeuringen uitgeschreven kunnen worden. “De media is bij deze vergadering aanwezig, dus ik ga geen concrete datum noemen waarop dit gaat gebeuren.”

Pablo Vermerris van Student & Stad vroeg: “Het gaat over een heel groot aantal waarschuwingsbrieven: 31.000. Heeft de wethouder ook al enig zicht op het feit dat door het geven van waarschuwingen het aantal mensen dat een overtreding begaat is afgenomen?” Broeksma antwoordde: “Een dergelijke evaluatie heb ik nog niet. Wel kan ik vertellen dat het bij deze mensen voornamelijk om ‘first-offenders’ gaat. Mensen die dus voor het eerst een dergelijke overtreding begaan. Maar ik kan me voorstellen dat als je voor de derde of vierde keer een bekeuring krijgt, je het dan wel zat bent. Of dat je baas zegt: nu ga ik het niet meer betalen.”