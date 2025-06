Ruim 590 boetes voor bellen op de fiets: “Verbaast mij dat het er niet meer zijn”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er 596 bekeuringen uitgedeeld voor handheld bellen op de fiets in de gemeente Groningen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

“Het verbaast mij dat er niet meer bekeuringen zijn uitgedeeld,” reageert Wim Borghols van de Fietsersbond Groningen. “Als ik mij op de fiets door de stad voortbeweeg, dan kom ik veel mensen tegen op rijwielen die ondertussen met hun mobieltje in de weer zijn. Als je wekelijks dergelijke controles gaat houden, dan verwacht ik dat je het over heel andere cijfers hebt.”

Koploper in de provincie

Uit de cijfers van het CJIB blijkt dat de gemeente Groningen met 596 bekeuringen de koploper is in de provincie. Op plaats twee komt de gemeente Westerkwartier met 63 bekeuringen, derde staat Stadskanaal met 55. Als gekeken wordt naar de landelijke cijfers, dan werden er alleen in de gemeenten Amsterdam en Den Haag meer bekeuringen uitgeschreven: respectievelijk 1.922 en 632.

Rik Heiner (VVD): “Mensen die een boete krijgen halen het de komende periode niet opnieuw in hun hoofd”

Rik Heiner, raadslid voor de VVD in de gemeente Groningen, stelt: “Niet alleen bellen, maar ook appen tijdens het fietsen kan ontzettend gevaarlijk zijn. Dat de cijfers in de gemeente hoog liggen, komt naar alle waarschijnlijkheid omdat er veel op gecontroleerd wordt. Dat is positief. De boete ligt rond de 170 euro. Ik weet zeker dat mensen die zo’n boete krijgen, de komende periode het niet in hun hoofd halen om de telefoon tijdens het fietsen te gebruiken. Daarom denk ik dat het goed is dat er veel op gecontroleerd wordt.”

Wim Borghols (Fietsersbond): “Gaat niet alleen om tieners”

Borghols: “Dat er toch veel van de telefoon tijdens het fietsen gebruik wordt gemaakt, komt omdat de pakkans klein is. En daarnaast realiseren mensen zich slecht hoe gevaarlijk het is. Het komt regelmatig voor dat ik moet roepen: ‘Kijk uit! Kijk voor je!’ En we hebben het echt niet alleen over tieners die met hun telefoontjes in de weer zijn; ook twintigers en oudere generaties. Meer bekeuringen uitschrijven zou kunnen werken, maar we weten ook dat de politie het al ontzettend druk heeft.”

“Individuele samenleving”

Maar hoe moet dan het tij gekeerd worden? Borghols: “Dat is moeilijk. We leven in een maatschappij die heel erg geïndividualiseerd is. Mensen denken: ‘Ik bepaal zelf wel wat goed is en wat niet.’ Dat is een groot verschil met vijftig jaar geleden, waarbij er een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid was. Naast handhaving zou je hier op scholen aandacht aan kunnen besteden. Maar net als de agenten hebben ook onderwijzers het druk. En als je de keuze moet maken wat belangrijker is, dan zeg ik: dan toch maar meer aandacht voor rekenen en taal. Maar dat neemt niet weg dat de situatie zorgelijk is.”