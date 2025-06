RUG’ers mogen dinsdag staken ondanks streep door landelijk protest in Amsterdam

Ingezonden foto

Omdat medewerkers van NS komende dinsdag het werk neerleggen in de gehele Randstad (en er daardoor in heel Nederland geen treinen rijden), gaat de landelijke onderwijsactie in Amsterdam niet door. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) laat weten dat medewerkers van de RUG alsnog mogen besluiten het werk neer te leggen.

Eerder was het protest al verplaatst van Den Haag naar Amsterdam. Den Haag zou moeilijk bereikbaar zijn door een aangekondigde regionale spoorstaking in het westen. Maar de NS besloot zondag de gehele treindienst in Nederland te schrappen op dinsdag vanwege de staking in de Randstad.

“Een centraal actiemoment is daarom niet meer mogelijk”, stelt de Algemene Onderwijsbon (AOb). “Het uitstellen van de staking doet pijn. Maar wij zijn solidair met de treinstakers. Staken doet pijn, dat hoort erbij. Dit keer bij ons.”

RUG’ers mogen gewoon staken

Toch herroepen de vakbonden de staking zelf niet, ondanks de verplaatsing van de landelijke actie naar een moment na de zomer. Daarom stelt de Rijksuniversiteit Groningen maandagochtend: “Dit betekent dat medewerkers nog steeds mogen staken als zij dat willen.”

De RUG liet eind mei al weten dat ook personeel wat geen lid is van een vakbond mag deelnemen aan de staking. Het loon wordt niet ingehouden. Toetsing, promoties en andere ceremonies gaan op de stakingsdag, als het aan het bestuur ligt, gewoon door. Docenten wordt gevraagd hier rekening mee te houden.

Onderwijsmiljoenen

De onderwijsbezuinigingen werden in september bevestigd in de Miljoenennota. In de Voorjaarsnota van april werden nog meer bezuinigingen aangekondigd op het mbo, hbo en de universiteiten. Op 11 juni wordt hierover gestemd.

De RUG moet daardoor mogelijk tot tachtig miljoen euro besparen in 2030. De universiteit vindt de geplande bezuinigingen schadelijk. Ze bedreigen de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, ook omdat de universiteit door nieuwe regels minder internationale studenten mag werven en minder les mag geven in het Engels.