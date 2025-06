RUG stijgt 12 plaatsen in wereldranglijst universiteiten en klimt plekje in Nederland

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gestegen naar plek 147 in één van de belangrijke wereldranglijsten van universiteiten. Daarmee stijgt het ook één plaats in de ranking voor de Nederlandse universiteiten.

De QS World University Ranking vergelijkt meer dan 1500 universiteiten wereldwijd. De RUG is een van de negen Nederlandse universiteiten die dit jaar stijgen. De TU Delft is de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit, op plek 47. Wereldwijd staat het Amerikaanse MIT op nummer 1.

Alle Nederlandse universiteiten staan in de top 350 van de wereld. Volgens de opstellers van de lijst is dat uniek. Nederland doet het gemiddeld het beste van alle Europese landen. De goede score komt vooral door de internationale reputatie van universiteiten bij wetenschappers en werkgevers.