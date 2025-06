RUG-onderzoeker test elektronische neus om bloedvergiftiging te herkennen in adem

De eNose - Foto: Breathomix

Onderzoeker Tamar van der Aart van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt of een elektronische neus (eNose) sepsis, oftewel bloedvergiftiging, kan herkennen bij mensen op de spoedeisende hulp. De eerste resultaten laten zien dat het kan, vertelt de PhD-student op de website van het UMCG.

Bloedvergiftiging ontstaat door een heftige reactie van het lichaam op een infectie. In een vroeg stadium is het moeilijk te onderscheiden van een gewone infectie. Volgens Van der Aart is het belangrijk om het verschil op tijd te herkennen voor de juiste behandeling.

Eerder onderzoek bij ratten liet zien dat bij bloedvergiftiging bepaalde stofjes vrijkomen die in de adem te meten zijn. Van der Aart vroeg zich af of dat ook bij mensen zo is. Dus besloot ze een zogenaamde eNose uit te proberen. Dit apparaat ‘ruikt’ een totaalplaatje van stoffen in de adem.

Van der Aart nam de eNose mee naar de spoedeisende hulp en deed metingen bij 160 patiënten met klachten die op een infectie kunnen wijzen. De patiënten hoefden alleen maar een paar minuten rustig te ademen door het mondstuk.

De eNose kon verschillen meten tussen mensen met en zonder bloedvergiftiging. Soms gaf het apparaat al een signaal voordat de arts de diagnose stelde op basis van bloeduitslagen. Vervolgonderzoek is nodig om te achterhalen welke stofjes de verschillen veroorzaken en hoe andere factoren de meting beïnvloeden.