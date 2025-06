RUG maakt zich zorgen over hoog ziekteverzuim

Het ziekteverzuim op de RUG was vorig jaar 5,6 procent. Dat is een procent hoger dan in 2023 en ook hoger dan bij andere universiteiten. Dat meldt de Ukrant.

Collegevoorzitter Jouke de Vries sprak zijn zorgen hierover uit in de universiteitsraad. “We nemen dit zeer serieus.” Sandy Fidder, bestuurssecretaris van HR & Health, stelt: “Het zet ook de financiële positie van de RUG onder druk. “Elk procent verzuim kost de universiteit een miljoen.”

Vooral langdurig verzuim – langer dan zes weken – draagt bij aan het hoge percentage. Opvallend is het grote verschil in ziekmeldingen tussen functies. Zo was het verzuim onder wetenschappelijk personeel 4,2 procent, tegenover bijna 10 procent bij ondersteunend personeel.

Een verklaring kan volgens de Ukrant zijn dat het werk van wetenschappelijk personeel vaak flexibeler is in te delen, waardoor een officiële ziekmelding niet altijd nodig is. Wellicht speelt ook de prestatiecultuur binnen de wetenschap een rol. Daardoor melden mensen zich minder snel ziek.