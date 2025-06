Rookfakkel zorgt voor consternatie in Butjesstraat

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het afsteken van een rookfakkel door personen in de Butjesstraat heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag voor enige consternatie gezorgd. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De rook trok een woning binnen waar bewoners de lucht aanzagen voor een gaslucht, waarop ze direct de brandweer belden. Vanaf de meldkamer in Drachten werd een tankautospuit naar de locatie gestuurd. “Brandweerlieden hebben met een viergasmeter onderzoek gedaan in de woning”, vertelt Wind. “Dat leverde geen verontrustende waarden op. Al snel werd ook duidelijk waar de vreemde lucht vandaan kwam: op straat werden restanten aangetroffen van de rookfakkel die kort daarvoor in brand was gestoken.”

Hierop kon de brandweer snel weer terugkeren naar de kazerne. De politie doet verder onderzoek in de zaak.