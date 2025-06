Robin Twickler lijsttrekker Volt bij gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Volt Groningen

Robin Twickler is door de leden van Volt verkozen tot lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. De beslissing werd vrijdagavond genomen tijdens een bijeenkomst in het MeetLab aan het Boterdiep.

Volt zal bij de verkiezingen in maart deelnemen in zowel de gemeente Groningen als de gemeente Eemsdelta. Tijdens het congres van de afdeling Groningen werd ook besloten dat Cees van Ekelenburg de lijsttrekker wordt voor Eemsdelta. “Volt Groningen is de afgelopen jaren sterk gegroeid en is nu helemaal klaar voor deelname aan het gemeentebestuur. We zijn volop in ontwikkeling en gaan met enthousiasme de campagne in”, aldus een verklaring van Volt.

Robin Twickler

De 29-jarige Twickler heeft een achtergrond in kunstmatige intelligentie en geneeskunde. Ze werkt momenteel als teamleider van een data-science en IT-afdeling bij een bedrijf dat zich richt op de energietransitie, specifiek op netcongestiebeheer. “Met mijn werk probeer ik samen met het team zoveel mogelijk waarde te creëren, zowel voor het bedrijf als voor de medewerkers”, licht Twickler toe.

Twickler, de kersverse lijsttrekker, heeft ambitieuze plannen voor haar rol in de gemeenteraad: “Als lijsttrekker wil ik in de gemeenteraad de Stem van de Toekomst zijn. Ik wil verder kijken dan het nu en juist investeren in het Groningen van aankomende generaties. Natuurlijk moeten we in andere steden ideeën opdoen, maar ik wil ook iets anders: ik wil dat onze gemeente een koploper wordt, die in elk lokaal verkiezingsprogramma van Volt Europa genoemd wordt.”

De gemeenteraadsverkiezingen vinden volgend jaar plaats op 18 maart.

Verslaggever Ruben Feiken sprak afgelopen voorjaar met Twickler over de ambities: