Rijk trekt 70 miljoen uit voor AI-fabriek in Groningen

Foto: Joris van Tweel

De bouw van een AI-fabriek in Groningen is een stap dichterbij. Het kabinet stelt 70 miljoen euro beschikbaar. Samen met 60 miljoen uit de regio (Nij Begun) kan de investering oplopen tot 200 miljoen euro, als ook een Europese subsidie wordt toegekend.

De totale investering kan oplopen tot 200 miljoen euro. Daarvoor is nog wel goedkeuring nodig van Europa. Een aanvraag voor 70 miljoen euro subsidie is al ingediend. In het najaar wordt duidelijk of dat geld er komt. Als alles volgens plan verloopt, gaat de fabriek in 2026 van start. Begin 2027 moet de supercomputer volledig draaien.

Nederland wil met dit plan minder afhankelijk worden van andere landen zoals de Verenigde Staten en China, waar nu de meeste AI-innovatie vandaan komt. Volgens het kabinet is het belangrijk om zelf te investeren in deze techniek. Demissionair Karremans stelt: “AI gaat onze economie en samenleving fundamenteel veranderen. Maar wie de techniek niet zelf ontwikkelt, is afhankelijk van anderen. Daarom zetten we vol in op een sterke, Nederlandse AI-infrastructuur. Dit is geen luxe, maar pure noodzaak om onze digitale onafhankelijkheid én concurrentiekracht te behouden.”

Staatssecretaris van Marum nam, samen met de regionale bestuurders, al eerder het besluit om hier vanuit Nij Begun aan bij te dragen. Economisch kwartiermaker Jacop Klompien is blij dat het Rijk nu ook bijdraagt: “Dit is een fantastische kans voor Groningen en Noord-Drenthe. Het sluit goed aan bij de economische plannen die we in deze regio hebben, het trekt nieuw talent aan, zorgt voor meer banen en stimuleert de groei van onze sterke digitale sector.”

De fabriek moet een belangrijk centrum worden voor kunstmatige intelligentie (AI). Hier gaan bedrijven, onderzoekers en overheden samenwerken aan nieuwe technologie. Er komt ook een supercomputer met veel rekenkracht. De AI-fabriek, die bestaat uit een supercomputer en een kenniscentrum, een zogenaamde IT-hub. komt waarschijnlijk in Niemeyer. De fabriek moet zorgen voor innovatie in onder meer de zorg, landbouw, energie, defensie en industrie.