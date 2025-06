Repaircafé Oosterparkwijk draait om verbinding en samenwerking: “Geheime ingrediënten”

Bij het Repaircafé in de Oosterparkwijk wordt de bezoeker actief betrokken bij het reparatieproces. Lub Snijder van WIJ Oosterpark laat in het radioprogramma OOG Op Zaterdag weten dat gezelligheid en verbinding de geheime ingrediënten zijn voor het succes.

Lub, wat wordt er bij jullie gerepareerd?

“Eigenlijk is dat heel veel. Het varieert van kledingstukken tot huishoudelijke apparaten. Om een voorbeeld te geven: onlangs werd er bijvoorbeeld een heel oud beeld met een klokje binnengebracht, waarbij het klokje niet meer werkte. Dit klokje hebben we vervangen. Bij elke reparatie kijken we of we het ter plekke kunnen repareren. Het Repaircafé bevindt zich in de buurthuiskamer Bij Van Houten. We zitten dus niet in een echte werkplaats.”

Komt het ook voor dat je iets niet kunt repareren?

“Dat gebeurt. En als zich zo’n situatie voordoet, dan leggen we het uit. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat het een economische reden kan hebben. Stel dat er een onderdeel stuk is waarbij een nieuw exemplaar heel duur of heel lastig is. In zo’n situatie kan het lonen om nieuw te kopen. Wel maken wij ons sterk voor het ‘recht op reparatie’. Dit betekent dat consumenten het recht hebben om hun defecte producten te laten repareren, in plaats van ze te vervangen. Dit recht wordt steeds vaker erkend en bevorderd door wetgevers, zowel binnen als buiten de garantieperiode. Dit bevordert duurzaamheid en een circulaire economie door producten langer te gebruiken.”

De mensen die bij jullie in het Repaircafé aan de slag zijn, wie zijn dat?

“Dat is een heel mooi verhaal. De meeste zijn namelijk buurtbewoners die het leuk vinden om dingen te repareren, maar ook om aan mensen uit te leggen hoe ze iets aanpakken. Het is een vaste kern van ongeveer twaalf personen, waarbij iedereen zijn eigen specialisme heeft. De één is bijvoorbeeld goed in het repareren van kleding, de ander houdt zich bezig met het herstellen van huishoudelijke apparatuur. En ik zeg dat het een vaste groep is, maar het komt bijvoorbeeld ook voor dat we mensen tegenkomen in de wijk, waarbij we enthousiasme om te repareren over proberen te brengen.”

Wat opvalt is dat jullie heel sterk inzetten op het meekijken…

“Dat is ook wel een beetje ons geheim. Ik denk dat in het algemeen repaircafés hele gezellige plekken zijn. Maar wat wij doen, is dat we de nadruk leggen op verbinding. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich vrij voelen. Als ze bij ons binnenstappen, dan mogen ze eerst even gaan zitten, krijgen ze een kop koffie en daarna begint dan het aanbieden van het product dat ze gerepareerd willen zien. Tijdens deze reparatie stimuleren we hen om mee te kijken en ook om een gesprekje aan te knopen. Dat vinden we belangrijk.”

Ik kan me ook voorstellen dat je soms hele bijzondere spullen op tafel krijgt?

“Dat komt zeker voor. Een tijdje geleden werd er bijvoorbeeld een oude grammofoonspeler uit 1930 aangeboden. Het apparaat werkte niet meer en de vraag was dus of wij het konden repareren. Je verdiept je dan in zo’n apparaat. Uiteindelijk hebben we in Amerika onderdelen kunnen vinden. Die zijn hiernaartoe gestuurd, waarna we de grammofoonspeler hebben kunnen repareren. Meestal proberen we het onderdeel gedurende het Repaircafé te repareren. Maar het komt voor dat we meer tijd nodig hebben. Als dit gebeurt, proberen we een product zo snel mogelijk terug bij de klant te krijgen.”

Het Repaircafé Oosterparkwijk vindt elke maand plaats. Op deze zaterdag zijn de deuren Bij Van Houten van 13.00 tot 15.45 uur geopend.

Luister naar Lub Snijder die vertelt dat er van alles wordt gerepareerd in het Repaircafé: