Reisboekwinkel De Zwerver sluit na ruim veertig jaar haar deuren

Reisboekwinkel De Zwerver in de Oude Kijk in ’t Jatstraat sluit deze zomer haar deuren. Na ruim 40 jaar stopt de fysieke winkel, maar de online webshop blijft bestaan.

Thijs Buiting werd in 1994 eigenaar van De Zwerver, nadat hij vijf jaar reisgids was in Indonesië. Na dertig jaar als eigenaar heeft hij besloten de reisboekwinkel te sluiten.

De sluiting van de winkel heeft meerdere redenen. Zo loopt het huurcontract af en daalde de omzet in de fysieke winkel de afgelopen jaren. Thijs vertelt dat de omzet van de webshop uiteindelijk veel groter was dan die van de winkel: “Tachtig tot vijfentachtig procent van de omzet is webshop, dat zegt eigenlijk al genoeg. De webshop is eigenlijk de reden dat de winkel nog bestaan heeft de laatste 5 tot 8 jaar.”

Een binnenwandelende klant vindt het jammer dat de fysieke winkel sluit: “Als je een kaart koopt, die wil je gezien hebben, die wil je uitvouwen, kijken wat er wel en niet op staat. Een kaart kopen op het internet en je kan hem niet van tevoren zien, dat is echt een gemis.”

Buiting geeft ook aan dat hij de pensioengerechtigde leeftijd nadert en hij uitkijkt naar meer vrije tijd: “Je werkzame leven heb je je hele agenda vol staan met allerlei dingen waar je moet zijn. En het idee dat die agenda leeg is, is wel heerlijk.”

Ondanks dat de fysieke winkel dichtgaat, blijft het online assortiment hetzelfde: “De voorraad, de klantvriendelijkheid: eigenlijk is alles hetzelfde, maar dan online.”