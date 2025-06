Rechtbank: schorsing student door Vindicat was terecht

Foto: Joris van Tweel

De schorsing van bijna twee jaar die studentenvereniging Vindicat heeft opgelegd aan een verenigingslid, was terecht. Dat heeft de Groninger rechtbank bepaald. RTV Noord bericht hierover.

De man kreeg vorig jaar oktober een schorsing van 22,5 maand aan de broek. Hij had in een toilet van het pand van Vindicat op de Grote Markt een eerstejaars in een nekklem gehouden totdat deze bewusteloos raakte. Hij bekommerde zich vervolgens niet om zijn slachtoffer. Volgens RTV Noord was de man eerder ook al eens vier maanden geschorst vanwege een geweldsincident.

Omdat hij het niet eens was met de schorsing stapte de man naar de rechter. Die bepaald dat de schorsing terecht was. Vindicat stelt bereid te zijn tot een herzieningsprocedure. Daarbij wordt nogmaals naar de lengte van de straf gekeken.