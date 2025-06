Raadsfracties willen aanpak stadscentrum uitbreiden naar omliggende straten

Foto via Google Maps - Streetview

Omdat de binnenstad van Groningen uitdijt, wordt het volgens vier Groninger raadsfracties tijd dat ook de straten net buiten het centrum worden aangepakt. PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen dat de gemeente meer investeert in deze zogenoemde ‘verbindingsstraten’.

De vier partijen hebben een voorstel ingediend voor de herinrichting van de Nieuwe Ebbingestraat, het Boterdiep, de kop van de Korreweg, de kop van de Paterswoldseweg, de Steentilstraat, het Damsterplein en de Nieuweweg. Ze vragen het college om vóór 2027 met uitgewerkte plannen te komen voor deze straten. In die plannen moet staan wat de problemen zijn, welke oplossingen mogelijk zijn, en hoe die straten kunnen bijdragen aan de rest van de stad.

‘Investeren in deze straten komt hele stad ten goede’

Volgens de indieners is de stad de laatste jaren flink gegroeid en neemt de druk op de ruimte in en rond het centrum toe. De fracties vinden dat straten net buiten de Diepenring nu al te maken hebben met problemen zoals hoge druk op de openbare ruimte, verschillende functies die elkaar in de weg zitten, achterstallig onderhoud en zorgen over veiligheid.

“We moeten vooruitkijken en problematiek voorkomen. Met investeringen in deze drukke straten investeren we direct in de buurten en in de leefbaarheid van de hele stad. De buurtkroeg moet daar ook gewoon blijven bestaan”, zegt PvdA-raadslid Rico Tjepkema, die ook Eric Bos van de Groningen City Club met zich achter de plannen schaart. Bos stelt: “Het investeren in deze straten komt lokaal ondernemerschap en daarmee de hele stad ten goede. Dat gaat hand-in-hand met het Toekomstperspectief dat we vorige week presenteerden. Identiteit, profilering en aantrekkelijke straten helpen daarbij.”

‘Stadshart klopt verder’

De partijen willen dat deze straten aantrekkelijker worden gemaakt met meer ruimte voor groen, ontmoeting en lokale ondernemers. Ze vinden ook dat de verbinding tussen het centrum en omliggende wijken beter kan. Daarbij vragen ze om samenwerking met bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren.

“Eigenlijk zie je nu al dat de binnenstad verder reikt dan de gracht”, besluit Tjepkema. “Het stadshart klopt al wat verder. In de wijken om het centrum ontstaat druk op de ruimte en op vastgoed. De Nieuwe Ebbingestraat is daar een goed voorbeeld van. Centrale straten in de wijken verdienen beter.”