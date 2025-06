Raad trekt 1 miljoen euro per jaar uit om Martiniplaza tot 2036 op huidige plek te behouden

Foto: Paul Blom

De gemeenteraad stemt in meerderheid in met een plan om Martiniplaza op de huidige locatie aan de Leonard Springerlaan open te houden tot uiterlijk 2036. In de tussentijd kan er gewerkt worden aan toekomstplannen voor het gebouw.

“Ik heb volgens mij nog nooit eerder een vergadering van de gemeenteraad meegemaakt waarbij het woord ‘belangrijk’ zo vaak viel”, vertelt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen. “En ik sluit me daarbij aan. Martiniplaza staat er goed op. Als je er binnenloopt om er alleen al een hapje te eten, word je op een hele vriendelijke manier geholpen. Martiniplaza ontwikkelt zich op een hele mooie manier door. Er wordt ook volop ondernomen; samen met theaters worden er voorstellingen ontwikkeld. Dat de gemeenteraad vandaag in meerderheid laat weten in te stemmen met het tien jaar doorzetten op de huidige locatie, daar zijn we blij mee. Dat geeft ons de tijd om plannen te ontwikkelen voor de toekomst.”

Martiniplaza

De gemeente werkt al enige tijd aan een toekomstplan voor Martiniplaza. Het pand, dat grotendeels in de jaren zestig is gebouwd, voldoet technisch niet meer en is ook functioneel niet meer van deze tijd. Aanvankelijk was het de bedoeling om uiterlijk in 2030 met een nieuw Martiniplaza te komen. Dit wordt nu echter 2036, met als gevolg dat het gebouw in de huidige vorm langer in stand moet worden gehouden. Om dit te kunnen doen wordt er een financiële bijdrage gevraagd.

René Staijen (Groep Staijen): “Het is een duur uitstel”

“Het gaat om een duur uitstel”, vertelt René Staijen van Groep Staijen. “Een uitstel van zes jaar om uit te zoeken hoe de toekomst van Martiniplaza eruit moet gaan zien en hoe de omgeving ontwikkeld moet worden, mocht besloten worden dat Martiniplaza verhuist naar een andere locatie. Aan de andere kant begrijpen we het uitstel wel. Alles grijpt namelijk in elkaar: topsport verhuist mogelijk van Martiniplaza naar een nieuw topsportcentrum op Kardinge, concerten gaan mogelijk naar de nieuwe popzaal in het Spoorkwartier, en Martiniplaza zelf kijkt verlekkerd naar een nieuwe locatie op de Suikerzijde. Maar al deze ontwikkelingen duren nog jaren. Daarom is het goed om het huidige Martiniplaza langer in de benen te houden.”

“Eén miljoen euro per jaar”

Staijen vervolgt: “Maar het kost wel wat. Structureel gaat het om één miljoen euro per jaar, met daarnaast een risicobuffer van twee ton per jaar voor het geval er zich onvoorziene uitgaven voordoen. De nettoschuld en de solvabiliteitsratio verslechteren hierdoor met 0,4 procent. Dat kun je zeggen, 0,4 valt mee. Maar de huidige cijfers zijn al slecht. Deze druppel kan de emmer doen overlopen. Toch zijn we niet tegen het voorstel.”

Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Martiniplaza speelt een belangrijke rol”

Ook andere partijen zijn niet tegen het plan. Elke partij erkent namelijk de grote waarde die Martiniplaza heeft. Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Martiniplaza speelt een belangrijke rol op het gebied van topsport, concerten, beurzen en evenementen. Jaarlijks trekt het een half miljoen bezoekers en bedraagt de economische spin-off voor de regio zo’n 40 miljoen euro. Daarnaast brengt Martiniplaza werkgelegenheid. Het maakt de stad bruisend.” Rob de Waard van Stadspartij 100% voor Groningen: “Martiniplaza is een uithangbord dat niet verloren mag gaan.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Het is een onmisbare bouwsteen”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Het speelt een onmisbare en cruciale rol in het evenementendomein. Het is een onmisbare bouwsteen in het aanbieden van sociale, culturele diversiteit. Grote evenementen als de Daviscup vinden er hun plek, maar ook Reality 2025. Dat is het grootste en meest sociale gaming-, LAN-, Expo- en Esports-evenement van de Benelux. Het trekt een heel breed publiek.” De wethouder noemt dit iets om te koesteren: “Door de brede programmering komt iedereen er over de vloer. Van hoogdravende evenementen tot laagdrempelige. Dat is heel bijzonder.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Waarom hebben we geen congresbureau?”

Zijn er dan geen zorgen? Jawel. Bijvoorbeeld bij de VVD. Ietje Jacobs-Setz: “We zien dat Martiniplaza heel flexibel is. Dance-events zijn bijvoorbeeld uit de programmering gehaald omdat het zorgde voor geluidsoverlast in de omgeving. Ondanks dit zien we dat Martiniplaza toch een heel goed jaar heeft gedraaid. Waar we ons wel zorgen over maken, zijn de congressen die aan het inboeten zijn. Groningen is de waterstofprovincie van Nederland, toch vindt het waterstofcongres straks plaats in Utrecht. Dat had hier gemoeten. Dat we dat niet hebben, komt omdat we geen congresbureau hebben. Zo’n bureau kijkt op de lange termijn, drie tot vijf jaar, wat zich aandient, en lobbyt om dergelijke congressen naar Groningen te halen. Kunnen we dat niet nieuw leven inblazen?”

Jalt de Haan (CDA): “Wij zijn ook te porren voor een congresbureau”

Jacobs-Setz krijgt bijval van het CDA, de PvdA en de Partij voor het Noorden. Jalt de Haan: “Daar zijn wij ook voor te porren. Dat de VVD dit ‘verdriet’ voelt, dat voelen wij ook. Een congresbureau zou een goede bijdrage kunnen leveren.” De wethouder geeft aan hiernaar te willen kijken. Van Niejenhuis: “Er is een markt, daar moeten we mee aan de slag. Na de zomervakantie komen we met een opdracht. Wij voelen namelijk dezelfde urgentie.”

Rob de Waard (Stadspartij 100% voor Groningen): “Popzaal en Martiniplaza in brede samenhang bezien?”

Bij het voorstel is in die zin sprake van een sterfhuisconstructie voor Martiniplaza op de huidige locatie. Partijen geven aan dat investeringen zo snel mogelijk gedaan moeten worden in het huidige gebouw, omdat er op die manier zo lang mogelijk geprofiteerd kan worden mocht er in 2036 voor sloop worden gekozen. Want hoewel het woensdag niet over de toekomst ging, werd deze wel benadrukt. Bijvoorbeeld door Stadspartij 100% voor Groningen. Rob de Waard: “Wat wij heel goed vinden, is dat de wethouder qua toekomst alle mogelijke locaties openhoudt. Echter geldt dat niet voor de huidige popzaal die steevast in het Spoorkwartier wordt ingetekend. Is het misschien niet slim om beide projecten in een brede samenhang te bezien, waardoor er echt een visitekaartje voor de stad ontstaat?”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Popzaal naar de suiker?”

Daar reageert Jacobs-Setz op: “Maar wat is voor de Stadspartij dan de meest gewenste plek? Wilt u beide onderdelen in het Spoorkwartier? Of gaat u voor een andere plek?” De Waard: “Dat vraagstuk lijkt me open. Van Martiniplaza weten we dat zij verlekkerd naar het Suikerterrein kijken.” Jacobs-Setz: “Dus de popzaal zou dan ook naar de Suiker kunnen?” De Waard: “Ik denk dat je voor beide voorzieningen alle mogelijkheden open moet houden.” Wieke van Heteren van Student & Stad sluit zich daarbij aan: “We zien veel kansen. Martiniplaza als onderdeel van een culturele en bruisende hotspot op het Suikerterrein. Wel is het belangrijk dat er snel een concreet toekomstbeeld komt te liggen.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Vergroenen Stadspark”

De Partij voor de Dieren richt daarbij de pijlen op de huidige locatie aan de Leonard Springerlaan. Want als Martiniplaza verhuist, ontstaan er kansen op de huidige plek. Wesley Pechler: “Daar moet je goed over nadenken, over bijvoorbeeld het verdichten en vergroenen van het Stadspark. De mogelijkheden zijn kansrijk.” Daarnaast richt Pechler zich op de businesscase van Martiniplaza: “Mijn partij raakt nooit uitgepraat over dieren. Een businesscase zonder het onnodig gebruik en gesleep van dieren zou ons een lief ding zijn.” Daarmee bedoelt Pechler bijvoorbeeld een evenement als Concours Hippique. “Je moet met de tijd meegaan.”

Volgens Van Niejenhuis is qua toekomst meer dan voldoende ondernemerschap bij Martiniplaza aanwezig. “Er wordt volop gedroomd en gedacht. Samen met Martiniplaza gaan we aan de slag met de toekomst. Ik kom hier op terug, en ik zal de gemeenteraad blijven informeren over de voortgang.”