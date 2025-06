Raad stemt in met hulp aan Gaza en structurele humanitaire steun

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met een initiatiefvoorstel waarbij er incidenteel en structureel geld beschikbaar wordt gesteld voor humanitaire hulp. Incidenteel gaat een bedrag van 130.000 euro naar Gaza, en structureel zal er elk jaar geld worden vrijgemaakt voor een gemeente of stad die hulp nodig heeft.

“Groningen heeft een rijke geschiedenis als het gaat om internationale solidariteit en samenwerking,” betoogt Joren van Veen van de PvdA-fractie. “De afgelopen jaren zijn de Groningse stedenbanden, die we hadden met Moermansk en San Carlos in Nicaragua, ter ziele gegaan. Het geld dat voor deze banden was gereserveerd, is op de plank blijven liggen. Het tonen van internationale solidariteit is belangrijk in de tijd waarin we leven. In het voorstel geven we het college kaders mee hoe er invulling aan gegeven kan worden. Het geld moet ten goede komen aan projecten die draaien om verbinding, humanitaire hulp of vrije pers.”

Joren van Veen (PvdA): “Met dit voorstel dragen wij ons steentje bij”

Van Veen vervolgt: “Het voorstel is om direct geld beschikbaar te stellen voor Gaza. We kennen allemaal de beelden die we op televisie of in de media zien: kinderen die gedood worden, de hongersnood en steden en dorpen die in puin liggen. In Groningen zien we dat dit onderwerp leeft. We zien de demonstraties, we zien de oproepen tot inzamelingen en we herinneren ons allemaal nog de beelden dat er vorig jaar zomer duizenden kinderschoenen op de Grote Markt stonden waarmee aandacht werd gevraagd voor de vele kinderslachtoffers in Gaza. Met dit voorstel dragen wij ons steentje bij.” Het voorstel is om het geldbedrag voor Gaza vooral ten goede te laten komen voor de stad Jabalya en specifiek voor jongeren in deze stad.

Jalt de Haan (CDA): “We hebben voorgesteld om de twee onderwerpen in dit voorstel apart in te dienen”

Het initiatiefvoorstel wordt naast de PvdA ingediend door de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Student & Stad. Daarmee is er op papier al een meerderheid voor het voorstel. Voor een aantal andere fracties is het echter een moeilijk onderwerp, bijvoorbeeld voor het CDA. Jalt de Haan licht toe: “Vorige week tijdens de commissievergadering heeft mijn partij voorgesteld om de twee zaken in dit voorstel apart in te dienen. Dit plan gaat namelijk om incidentele steun aan Gaza, en daar is mijn partij voor. Maar het voorstel gaat ook over het geven van jaarlijkse, structurele steun aan een stad of gemeente elders in de wereld die dat op dat moment kan gebruiken. Daar is mijn partij op tegen.”

“Met tegenzin en teleurstelling zullen we tegen dit voorstel stemmen”

De Haan vervolgt: “Die positie is ons niet nieuw. Wij zijn van mening dat het geven van ontwikkelingshulp geen taak is van de gemeente. Bij een ramp of geweld kun je incidenteel steun geven, zoals we een aantal jaren geleden bij de aardbeving in Turkije en Syrië ook hebben gedaan. Om onbegrijpelijke redenen willen de indienende partijen niet tegemoetkomen aan onze wens om de beide onderdelen los in te dienen. Daarom zullen wij met tegenzin en ook met teleurstelling tegen dit voorstel stemmen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Een gemeente moet zich houden aan de kerntaken”

Het CDA is niet de enige partij die tegenstemt. Ietje Jacobs-Setz (VVD) stelt: “Elke oorlog is er één te veel, net als elk slachtoffer dat door oorlogshandelingen om het leven komt. Wij betreuren de situatie zoals die zich voltrekt in Gaza. Maar de vraag is of het een taak is van de gemeente Groningen om geld uit de begroting te halen en dit beschikbaar te stellen voor Gaza. Ik denk dat het belangrijk is dat we ons als gemeente houden aan de kerntaken. Het geven van ontwikkelingshulp is een taak van inwoners en organisaties zelf; zij kunnen acties initiëren. En uiteraard heeft ook de nationale overheid hier een rol in.”

Kelly Blauw (PVV): “Financieel staat Groningen er niet goed voor”

Kelly Blauw van de PVV is het met de VVD eens: “Wij gaan tegen dit voorstel stemmen. Groningen staat er financieel niet goed voor. Daarnaast zien we dat we inwoners in onze gemeente niet goed kunnen ondersteunen. Er is veel armoede. Daarom kunnen we hier niet mee instemmen.” Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen voegt toe: “Het initiatief dat voor ons ligt, begrijpen we. Maar principieel staan wij hier anders in.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Groningen heeft een goede relatie met de stad Jabalya”

Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Voor ons als lokale partij hebben we met dit voorstel geworsteld. Toch zien we voldoende aanknopingspunten, waarbij ik de goede relatie met de stad Jabalya in Gaza wil benoemen, waarom het goed is om hier juist voor te stemmen.” René Staijen van Groep Staijen sluit zich aan bij het CDA: “Dit is een goed initiatief. Als er ergens in de wereld hulp nodig is, dan is het wel in Gaza. Natuurrampen stoppen op enig moment, maar in Gaza ontwikkelt zich een humanitaire ramp. Ondanks hoe geweldig dit voorstel is, ga ik het niet steunen. Eenmalige steun is oké, maar niet structureel.”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA): “Vanuit de VNG krachten bundelen”

Burgemeester Mirjam van ’t Veld (CDA) is portefeuillehouder op dit onderwerp: “Het college steunt dit voorstel. Bij het geven van hulp zullen we wel altijd aansluiten bij initiatieven die vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) worden voorgesteld. Als gemeente zelf kun je onvoldoende bereiken. Daarom is het beter om vanuit de VNG de krachten te bundelen.” Van Veen laat weten het jammer te vinden dat verschillende partijen tegen stemmen, omdat het volgens hem om een belangrijk onderwerp gaat.

Uiteindelijk wordt het voorstel met grote meerderheid aangenomen: 35 raadsleden stemmen voor en 9 tegen.