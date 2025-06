PVV wil opheldering over illegale onderverhuur in Stad: ‘Huurcontract ontbinden en geld terugvorderen’

Foto Andor Heij

De PVV in de gemeenteraad van Groningen maakt zich zorgen over illegale onderverhuur van sociale huurwoningen en kamers. De Groningse fractie wil dat het gemeentebestuur hard optreedt tegen de wanpraktijken.

Volgens de PVV is dit oneerlijk tegenover andere woningzoekenden. De partij vindt het extra ernstig als huurders die met voorrang een woning kregen, deze daarna doorverhuren.

“Dit soort praktijken benadeelt woningzoekenden die wel eerlijk wachten en is in het geval van huurders die met voorrang een huis gekregen hebben puur stank voor dank”, aldus PVV-fractievoorzitter Kelly Blauw. “Woonruimte is momenteel schaars. Het is onacceptabel dat hier misbruikt van wordt gemaakt voor eigen gewin, zeker wanneer het om met voorrang verkregen woningen gaat.”

De partij wil weten hoeveel gevallen van onderverhuur bekend zijn in Groningen en hoe hierop wordt gecontroleerd. Ook vraagt ze of het college bereid is onderzoek te doen naar de omvang en financiële schade van de fraude. Tot slot vraagt de PVV of het college samen met woningcorporaties maatregelen wil nemen, zoals het beëindigen van huurcontracten of het terugvorderen van onterecht ontvangen geld.

De PVV in Groningen baseert haar zorgen op een artikel in het Algemeen Dagblad. De krant schreef afgelopen weekend dat deze vorm van woonfraude met regelmaat voorkomt onder statushouders, met name in grote steden. Sommige (ver)huurders verdienen er grote bedragen mee.