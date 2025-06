PVV en VVD bezorgd over verkeersveiligheid Vondellaan en Van Iddekingeweg

Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeenteraadsfracties van de PVV en de VVD maken zich zorgen over de verkeersveiligheid in de Vondellaan en de Van Iddekingeweg en hebben het gemeentebestuur om opheldering gevraagd.

Onlangs vond er in De Wijert een wijkgesprek plaats waar inwoners in gesprek konden gaan met raadsleden. “Tijdens dit gesprek gaven diverse bewoners en omwonenden aan dat zij in de Vondellaan en de Van Iddekingeweg overlast ervaren door hardrijdend verkeer”, vertelt fractievoorzitter Kelly Blauw van de PVV. “Men maakt zich grote zorgen over de veiligheid in hun straat. Omdat er vooralsnog geen structurele oplossing voor dit probleem is, en de verkeerssituatie niet alleen tot onveiligheid maar ook tot een verminderde leefbaarheid in de wijk leidt, willen we van het college weten welke mogelijkheden er zijn om dit op te lossen.”

De partijen vragen onder andere of er een snelheidsmeting kan worden uitgevoerd om de overlast in kaart te brengen. “Ook vragen we of het college bereid is om maatregelen te treffen om de veiligheid te verbeteren. Denk hierbij aan het plaatsen van snelheidsremmende obstakels zoals bloembakken of drempels, of permanente snelheidsmeters. Daarnaast willen we weten of het college bereid is om in gesprek te gaan met bewoners en de wijkraad om samen tot een effectieve oplossing te komen voor de overlast in het gebied.”

De vragen zullen woensdag beantwoord worden tijdens het politieke vragenuurtje in het Stadhuis.