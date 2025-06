PvdA trekt kar tijdens raadsverkiezingen, GroenLinks krijgt meer kandidaten en mogelijk extra wethouder

Nu de PvdA en GroenLinks volgend jaar fuseren, komen de twee partijen ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar samen met één kieslijst in Groningen. Daarbij willen lokale afdelingen een strakke rolverdeling: de PvdA trekt de kar, maar GroenLinks is elders oververtegenwoordigd.

PvdA trekt de kar

Een opvallende keuze van de opstellers van het concept-verkiezingsplan van de twee partijen is dat de lijsttrekker sowieso van de PvdA moet gaan komen. Opvallend, omdat GroenLinks nu de grootste is in de gemeenteraad. GroenLinks heeft negen zetels, de PvdA heeft er zes.

Meer plekken voor GroenLinks

Daar krijgt GroenLinks dan wel zaken voor terug. De partij krijgt twee extra plekken op de eerste tien plaatsen op de kieslijst, waaronder de plaatsen twee en drie. De kandidaatverdeling op de kieslijst wordt, zo blijkt uit het conceptplan: PvdA’ers op plekken 1, 4, 6, 8, 11, 13 en 16, GroenLinks neemt de plaatsen 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15 in. Vanaf plek 17 worden de kandidaten om en om op de lijst gezet.

Ook mag de GroenLinks, bij deelname aan een nieuw gemeentebestuur, een extra wethouder leveren als blijkt dat de fractie een oneven aantal bestuursplaatsen krijgt.

Apart en samen praten

De twee besturen gaan het concept-verkiezingsplan komende donderdag afzonderlijk bespreken met de eigen leden tijdens aparte vergaderingen. Als de twee fracties apart een zegje hebben gedaan over het verkiezingsplan, volgt in september een tweede versie.

Daar praten de twee fracties dan gezamenlijk over. Eind november wordt een verkiezingsprogramma gezamenlijk vastgesteld, waarna de partijen apart hun kandidaten kiezen voor de lijst.