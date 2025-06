Problemen ondergrondse containers nog niet verholpen: meerdere pasjes kunnen ze ook de komende dagen openen

Foto: Joris van Tweel

Bij sommige ondergrondse vuilcontainers lukte het vrijdag niet om ze te openen met de huisvuilpas. Dat terwijl het de afgelopen dagen juist mogelijk was om de containers ook met andere pasjes te openen. Dat laatste blijft waarschijnlijk ook de komende dagen mogelijk, zodat de containers in ieder geval open kunnen.

De gemeente deed donderdag al een poging om problemen met de ondergrondse containers op te lossen: de containers konden in sommige gevallen worden geopend met andere pasjes dan de huisvuilpas. Bij het repareren van deze storing was het noodzakelijk om het gehele systeem te resetten. De gemeente dacht het probleem daarmee te hebben opgelost.

Maar deze ‘reset’ bleek een ander probleem te veroorzaken: een aantal containers wilde helemaal niet meer open, ook niet met de huisvuilpas. De gemeente hoopte dit euvel aan het einde van vrijdagmiddag te hebben gefixt.

Toch weer containers openen met meerdere pasjes

Maar dat is niet gelukt, laat verantwoordelijk wethouder Mirjam Wijnja vrijdagmiddag weten aan de gemeenteraad. Dat betekent dat de situatie is teruggedraaid naar die van de afgelopen dagen: de containers blijven te openen met meerdere pasjes naast de huisvuilpas.

Volgens Wijnja is het beter dat de containers de komende warme dagen te openen zijn, ook als daarvoor andere pasjes kunnen worden gebruikt: “Juist nu de temperatuur hoog is, is het extra vervelend als je je afval niet kan storten. Ook willen we voorkomen dat het een rotzooi wordt rond de containers.”

Nieuw systeem zorgt voor problemen

Wijnja laat weten dat de problemen zijn ontstaan doordat gegevens overgezet zijn naar een nieuw beheersysteem waar Stadsbeheer mee werkt. “We gaan door met het onderzoek waar dit door komt en hoe we het kunnen oplossen”, stelt de wethouder.

De dringende gemeentelijke oproep van eerder op de vrijdag blijft wel van kracht: neem je afval weer mee naar huis als een ondergrondse container niet open wil. Plaats het niet naast de container of elders buiten.