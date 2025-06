Pop-up kunstbar voor afstudeerwerken Minerva: “Voor iets unieks boven je bank”

Foto: Casper Maas

Aan de Oude Boteringestraat opent komende zaterdag een tijdelijke pop-up kunstbar. Hier wordt kunst verkocht, gemaakt door studenten van de Academie Minerva. Een gesprek met Lynn Zwartsenburg over het doel.

Lynn, wat gaat er vanaf komende zaterdag precies gebeuren?

“Studenten van Minerva bevinden zich momenteel in hun afstudeerfase. De komende tijd zal hun werk op exposities op verschillende plekken in de stad te zien zijn. Enkele jaren geleden zijn wij met De Nieuwe Editie dit initiatief van de pop-up kunstbar gestart. We zijn dus geen onderdeel van Minerva, maar we werken op een prettige en leuke manier samen. Wat wij doen is kunst zichtbaar maken en een mogelijkheid bieden waarbij geïnteresseerden kunst kunnen kopen.”

Dat doen jullie op een tijdelijke locatie, hè?

“Elk jaar is dat een hele zoektocht. Welk pand staat er leeg? Is het makkelijk toegankelijk? Dit jaar kunnen we gebruikmaken van het pand van Studio Boter. Een erg mooi pand, en ook erg groot. Vandaag zijn we druk bezig geweest om de spullen erin te zetten. De komende dagen gaan we aan de slag met de inrichting. En komende zaterdag kunnen we dan beginnen.”

Is er veel vraag naar zo’n pop-up bar?

“Die vraag is er zeker. Veel mensen zoeken iets leuks om boven hun bank te hangen. Wat doe je dan in zo’n geval? Vaak wordt er gekozen voor grote concerns die honderdduizend keer dezelfde print maken. Daarmee heb je niet iets unieks. Daar zijn we op gaan broeden, en dat is dit idee geworden. Als kunstliefhebber kun je bij ons een uniek kunstwerk kopen. En voor de student van Minerva is het ook bijzonder, want het is vaak het eerste kunstwerk dat hij of zij verkoopt.”

Stel dat ik komende zaterdag bij jullie naar binnen wandel. Hoe gaat het eruitzien?

“Je kunt de pop-upstore het beste beschouwen als een mooie tussenstop op de route langs acht tentoonstellingslocaties waar werken van studenten te zien zijn. Bij ons kun je kunst bewonderen en kopen. Maar er is ook een bar waar drankjes en hapjes worden aangeboden. Daarnaast hebben we muziek en bieden we ook met enige regelmaat workshops aan. Bij de workshops moet je denken aan ‘Crafternoon Tea’ tot ‘Wobbly Ceramics’. Speciaal voor Pride op 21 juni is er een feestelijk programma georganiseerd met onder andere DJ Jazzy James.”

Hoeveel kunstwerken zijn er in de pop-upstore te bewonderen?

“Het gaat in ieder geval om werken van meer dan dertig kunstenaars, waarbij zij per persoon één tot drie kunstwerken aanleveren. Ik heb de werken zelf inmiddels gezien, en ik kan verklappen dat er hele gave dingen tussen zitten. Ik overweeg ook om er eentje te kopen die ik ontzettend tof vind. Ik weet zeker dat kunstliefhebbers niet teleurgesteld zullen zijn als ze een bezoek brengen aan ons.”

Dat jullie dit aanbieden; is dat ook omdat het best moeilijk is om kunst te kunnen exposeren in onze stad?

“Ja, dat is een vraagstuk dat hier zeker speelt. We krijgen in de aanloop naar dit evenement ook telefoontjes van kunstenaars of ze hieraan mee mogen doen. En eigenlijk is het probleem ook wat groter dan alleen de expositieruimtes. We hebben in Groningen een hele mooie opleiding in de vorm van Minerva. Maar als het gaat om ateliers komt deze stad er bekaaid vanaf. Ondertussen zien we dat broedplaatsen als Trav6, Trav12 en de Biotoop onder druk staan. Hun toekomst is niet zeker. Terwijl die rafelrandjes zo ontzettend belangrijk zijn voor bijvoorbeeld kunstenaars om zich verder te ontwikkelen. En dit zijn ook juist de plekken waar zulke ideeën als exposities bedacht worden.”

Een pleidooi voor de broedplaatsen dus?

“Absoluut. We hebben plekken nodig waar het mag schuren en waar de creativiteit zijn gang kan gaan. Groningen heeft dat nodig. Dat is een uitspraak waar ik honderd procent achter sta. We zien dat er veel vraag naar is. Het zorgt voor mooie initiatieven en het zorgt ook voor ontmoeting.”

De tijdelijke kunstbar is te bezoeken van 13 tot en met 22 juni. Het pand van Studio Boter is te vinden aan de Oude Boteringestraat 5. Meer informatie vind je op de website van De Nieuwe Editie.