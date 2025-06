Politie zoekt getuigen van straatroof aan Van Ketwich Verschuurlaan

Foto via Instagram Politie Groningen-Noord

Aan de Van Ketwich Verschuurlaan werd dinsdagavond rond 23.00 uur een straatroof gepleegd door vijf jongeren. De politie zoekt naar getuigen van het incident.

Alle verdachten zijn inmiddels aangehouden. De vijf jongeren bedreigden het slachtoffer tijdens de straatroof met een mes.

De politie zoekt nog getuigen. Mensen die dinsdagavond in de buurt waren van de Van Ketwich Verschuurlaan, de Verlengde Hereweg, de Troelstralaan, de Hora Siccemasingel of de Brinklaan, kunnen relevante informatie hebben als ze het incident of de jongeren hebben gezien.

Informatie doorgeven kan via telefoonnummer 0900-8844. Anoniem melden kan via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.