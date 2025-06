Foto: Albert van der Berg

De politie heeft woensdagmiddag een fietsendief aangehouden na een achtervolging door De Hoogte.

Volgens omstanders probeerde de verdachte op zijn gestolen elektrische fiets aan de politie te ontsnappen via de Adrian Paulstraat. Tijdens de vlucht gooide de man de fiets weg in de Bedumerstraat en rende vervolgens via de Asingastraat naar de Jacob Catsstraat.

Daar hield de politie de verdachte in een brandgang tegen. De gestolen fiets is teruggevonden en meegenomen door de politie.