Plastic barrier en oproep tot uitkijken moet verkeerssituatie Herestraat verbeteren

Foto via Stadspartij 100% voor Groningen

Om de verkeerssituatie in de Herestraat, nabij het Zuiderdiep, te verbeteren, wordt er een plastic barrier geplaatst. Daarnaast roept wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) mensen op extra uit te kijken.

Van Niejenhuis reageerde op vragen van de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen. Yaneth Menger licht toe: “Er bereiken ons signalen dat de situatie vanwege bouwwerkzaamheden bij C&A te onoverzichtelijk is en er inmiddels een gevaarlijke situatie aan het ontstaan is. Het lange hekwerk/de schutting loopt ver door, waardoor er een punt ontstaat waarbij mensen elkaar niet zien bij het oversteken. Onlangs is er al iemand zeer ongelukkig ten val gekomen. Om meer leed te besparen, vinden wij dat er iets moet gebeuren. Wij zijn benieuwd hoe het college naar de situatie kijkt en welke mogelijkheden er zijn om verbeteringen door te voeren.”

De wethouder erkent dat de situatie gevaarlijk is. “Ja, het is een onveilige situatie en ja, we kunnen het ook verbeteren. Tegelijkertijd moeten mensen op deze plek zelf ook goed opletten. We kunnen het als gemeente niet helemaal oplossen. Er komen namelijk op deze plek twee onveilige situaties bij elkaar: er is sprake van een bouwplaats die ruim is afgezet, waardoor er een smalle doorgang is ontstaan de Herestraat in. En dat is omdat er gesloopt wordt en er materialen omhoog worden gehesen. Je hebt dus een veilige plek nodig om dit werk te kunnen doen: voor de bouwvakkers, maar ook voor de voorbijgangers.”

“En dat creëert vervolgens een andere onveilige situatie op de kruising door het verkeer dat hier met elkaar in aanraking komt. Soms zelfs letterlijk. Dat is gebeurd. Om die reden is de bouwschutting op deze plek ook open. Vaak zijn schuttingen dicht, maar hier is er bewust voor gekozen om het open te houden. Dus mijn advies is: als je de Herestraat uitloopt richting het Zuiderdiep, kijk dan naar links. Je kunt namelijk door het gaashek heen kijken. Je kunt zien of er iets aankomt. Daarnaast zijn we van plan om een barrier aan te brengen. Dit wordt een plastic scheiding die ervoor gaat zorgen dat fietsers en voetgangers van elkaar gescheiden worden om het veiliger te maken. Na de plaatsing gaan we kijken of dit de situatie verbetert of dat er nog andere maatregelen nodig zijn.”