Plannen Ring West definitief: handtekeningen donderdagochtend gezet

Ring West wordt de komende jaren flink aangepakt. Mede door de komst van de nieuwe wijk De Suikerzijde gaat het veel drukker worden aan de westkant van Groningen. Om deze drukte te voorkomen, gaan er een hoop dingen veranderen aan Ring West. Donderdagochtend zette onder andere wethouder Philip Broeksma zijn handtekening om de plannen voor Ring West definitief te maken.

De komende jaren worden elfduizend er woningen gebouwd aan de westkant van de stad. Wethouder Broeksma: “Dat is groter dan Winschoten, om maar even aan te geven. Dat betekent ook dat er heel veel mensen bijkomen, en dat betekent ook heel veel mobiliteit. Daar moeten wij iets voor oplossen.”

Ring West wordt op verschillende manieren aangepakt. Voor automobilisten komen minder stoplichten; in plaats daarvan komen ongelijkvloerse kruisingen. Verder komt er een busbaan op de Friesestraatweg tussen Zuidhorn en Groningen om files in het openbaar vervoer tegen te gaan. Voor fietsers komen er fietsbruggen die de westkant van de stad verbinden met de binnenstad. Ook komen er nieuwe fietsroutes die helpen mensen helpen van A naar B te komen. Deze routes maken het voor omliggende gebieden makkelijker om de stad in te fietsen.

Het duurt nog een aantal jaar tot Ring West wordt heringericht. Over de planning vertelt wethouder Broeksma: “In 2030 zijn de eerste plannen al klaar. Tot 2031, 2032 misschien — dan is het klaar!”