‘Pinksterzondag regen, ook op Pinkstermaandag niet droog’

Foto: Vlad Chețan via Pexels

‘Op een mooie Pinksterdag’ zongen Leen Jongewaard en André van den Heuvel in 1967. Dit jaar gaat die vlieger niet op en zullen er op beide Pinksterdagen buien vallen, waarbij de zondag de slechtste papieren heeft.

Zondag vallen er verspreid over de dag buien, die zo nu en dan pittig uit kunnen pakken waarbij een klap onweer mogelijk is. Zo nu en dan komt de zon ook even tevoorschijn. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 15 of 16 graden. In de nacht naar Pinkstermaandag is het wisselend bewolkt. Dan blijft het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Op Pinkstermaandag vallen er verspreid over de dag buitjes, maar omdat de zon vaker aanwezig is, ziet het er vriendelijker uit. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 17 graden.

Op dinsdag is het overwegend bewolkt. Van tijd tot tijd valt er een bui. Bij een zwakke wind uit westelijke richting wordt het dan 15 graden.