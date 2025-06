Bewolking op Pinkstermaandag maakt plaats voor zon en hogere temperaturen later in de week

Foto: Joris van Tweel

De bewolking overheerst de komende dagen. Vanaf woensdag krijgt de zon meer ruimte en stijgen de temperaturen.

Op Pinkstermaandag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich regelmatig zien, maar er is ook kans op een klein buitje. Vooral in de middag is de kans hierop het grootst. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 16 of 17 graden. In de nacht naar dinsdag is het bewolkt. In de late nacht kan er een bui vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 13 graden.

Op dinsdag overheerst de bewolking en vallen er verspreid over de dag buien. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 15 of 16 graden.

Vanaf woensdag gaat het roer om. De zon krijgt meer ruimte, hoewel er ook dan nog bewolking is. Het blijft droog. Bij een zwakke wind uit westelijke richting, later draaiend naar het oosten, wordt het 18 of 19 graden. Op donderdag krijgt de zon alle ruimte en kan het zo’n 23 of 24 graden worden.