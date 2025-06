Persoon gewond bij steekpartij Grote Markt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekincident op de Grote Markt is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het incident vond rond 15.45 uur plaats. Eén persoon raakte gewond”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Vrij snel daarna hebben we een persoon aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid.” Deze persoon is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.

De recherche is een onderzoek gestart naar de toedracht. Mensen die meer informatie hebben, of in bezit zijn van mogelijke camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.