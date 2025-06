Persoon dreigt met vuurwapen bij vechtpartij op Grote Markt

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

De politie is op zoek naar meer informatie over een vechtpartij die maandagavond plaatsvond op de Grote Markt. Tijdens de vechtpartij heeft een persoon gedreigd met een vuurwapen.

De melding van een vechtpartij kwam rond 20.00 uur binnen. “In het bericht werd gesproken over een vechtpartij tussen twee groepen van tien tot twintig personen,” vertelt een politiewoordvoerder. “Hierbij zou onder meer gedreigd zijn met een vuurwapen. Toen wij ter plaatse arriveerden, gingen de groepen uit elkaar. Of er bij de vechtpartij personen gewond zijn geraakt, is onduidelijk.”

Meerdere surveillancewagens hebben in de omgeving gezocht naar de verdachte. “De persoon die met een vuurwapen dreigde, is vermoedelijk een man. Deze verdachte hebben we niet aangetroffen.” Het onderzoek naar de vechtpartij is volop gaande. “We hebben buurtonderzoek gedaan, gesproken met getuigen en camerabeelden bekeken. Ondertussen zijn we op zoek naar mensen die meer informatie hebben. Heb jij iets gezien of gehoord, en heb je nog niet met ons gesproken? Of ben je in bezit van camerabeelden die voor ons belangrijk kunnen zijn? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900 88 44. Ook kun je ons bereiken via Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000.” Beeldmateriaal delen met de politie kan via deze link.