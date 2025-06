Paard gered uit sloot aan Wilhelmshavenweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een paard dat in een sloot aan de Wilhelmshavenweg terecht was gekomen en er niet meer op eigen kracht uit kon komen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een dier in problemen kwam rond 18:30 uur bij de hulpdiensten binnen. Aanvankelijk werd er een tankautospuit opgeroepen, maar al snel werd duidelijk dat er meer hulp nodig was. Daarop werden ook de duikers en de grote hulpverleningswagen naar de locatie gestuurd. “Duikers zijn de sloot ingegaan en hebben een veetakel aangebracht”, vertelt Ten Cate. “In dit geval gaat het om een stevig net. Met behulp van de kraan, die zich op de hulpverleningswagen bevindt, is het paard uit de sloot getakeld.”

Waarschijnlijk zocht het paard verkoeling in de sloot. “In het weiland bevonden zich meer paarden. Zij vonden de reddingsactie maar wat interessant.” De fotograaf vertelt dat het bewuste dier niet gewond is geraakt.