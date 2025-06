Outdoor gym in Gravenburg officieel open

Foto via Gemeente Groningen

Gravenburg heeft sinds deze vrijdagmiddag officieel een eigen outdoor gym.

Wethouder Mirjam Wijnja verrichtte de opening. Daarna was er een workshop voor het publiek bij de buitensportschool.

De outdoor gym is een idee van buurtbewoners. De gemeente investeerde 65.000 euro in de nieuwe buitensportschool. De gym is bedoeld voor iedereen die krachttraining wil doen in de buitenlucht. Zowel beginners als ervaren sporters kunnen er aan de slag.

De komende periode worden er nog meer workshops georganiseerd om mensen kennis te laten maken met de toestellen.