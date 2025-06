Organisatie en wandelaars maken zich op voor de Groningse Vierdaagse

De allereerste editie van de Groningse Vierdaagse vindt plaats van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8 augustus. Vier dagen lang kunnen wandelaars de provincie verkennen via afstanden van 20 of 40 kilometer per dag, in alle windrichtingen van Groningen.

Eendaagse wandeling en Stadjerspas

De organisatie mikt op een breed publiek en speelt flexibel in op wensen uit de stad en regio. Zo vertelt André Pater, betrokken bij de organisatie: “We hebben een hele hoop vragen gekregen over dat mensen graag één dag konden meelopen in plaats van vier, dit in verband met vrij krijgen van werk of wat dan ook. Toen dachten we; ja, natuurlijk! Het is de Groningse Vierdaagse, we denken in oplossingen. Dus als mensen één dag mee willen lopen, kan dat nu ook op de vrijdag.”

Daarnaast is er goed nieuws voor Stadjers met een smalle beurs. Dankzij een samenwerking met de gemeente krijgen houders van een Stadjerspas een fikse korting. “De gemeente had ons benaderd, super leuk. Iedereen die een Stadjerspas heeft, krijgt dus flinke korting, die kunnen dus met veertig procent korting onze ééndaagse of vierdaagse deelname boeken,” aldus Pater.

Aanwinst voor de stad

Er is veel enthousiasme onder ervaren wandelaars uit de regio. Zo spraken we met Peter Bruinewold, Carla Huisman en Margret Hofman, drie fanatieke wandelaars uit de Stad die eerder deelnamen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Zij zijn positief over het initiatief: “Dat is gewoon heel bijzonder,” vertelt Margret Hofman. “Het is je eigen stad en dan komen je vrienden en familie bij je kijken, en dat kan in Nijmegen niet zo snel. Je hoopt gewoon dat het net zo mooi wordt als in Nijmegen.”

Peter Bruinewold is iets voorzichtiger, maar ziet veel potentie: “We zullen niet snel Nijmegen evenaren, maar voor Groningen is dit natuurlijk een prachtig evenement. Ook mensen vanuit andere regio’s deze kant op krijgen en laten zien hoe mooi Groningen is.”

Carla Huisman benadrukt het sociale en economische belang van de Groningse variant: “Ik ben heel benieuwd, ik heb er ook zin in. Dit zet Groningen op de kaart. Groningen heeft namelijk ook genoeg te bieden. En er zijn ook genoeg mensen in Groningen die hem eigenlijk wel in Nijmegen willen lopen, maar die het financieel niet kunnen betalen. Dan is dit een mooie kans.”

Meer informatie over routes, startlocaties en inschrijving is te vinden op de website van de Groningse Vierdaagse.