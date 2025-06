Optreden in hal Hoofdstation: “Ineens ben je voor mensen heel zichtbaar, dat is spannend”

Silent Rebels bij een optreden in de zaal van VRIJDAG. Foto: still uit videoclip

Het is zondag een spannende dag voor de band Silent Rebels uit de stad. In de middaguren treedt de band op in de hal van het Hoofdstation. Een gesprek met Brigitte Meiberger van de band.

Brigitte, zijn jullie al een beetje zenuwachtig?

“Er zit best wel een beetje spanning op, maar we hebben er ook heel veel zin in. Je gaat spelen op een hele bijzondere plek. Ineens ben je ook heel zichtbaar. Als band treden we voornamelijk op feesten en besloten partijen, of we huren eens een zaal af. Maar dit is op een plek waar mensen willekeurig naar binnen kunnen lopen en kennis kunnen maken met ons. Ja, dat is tof.”

Silent Rebels is vorig jaar opgericht. Hoe zijn jullie aan de naam gekomen?

“Silent Rebels refereert aan een gevoel van vriendschap en jeugd. Toen ik jong was, kwam ik in een vriendengroep terecht die vandaag de dag nog steeds bestaat. Als je ouder wordt, breekt op een gegeven moment de puberteit aan, en word je wat rebels. Dat verklaart een deel van de naam. Een andere verklaring voor de naam is dat onze band een activistisch tintje heeft. We leven in tijden waarin materialisme belangrijk is, waarbij negatief nieuws hoogtij viert en mensen snel opgefokt zijn. We willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Eigenlijk kun je zeggen dat we met onze muziek de wereld wat mooier willen maken.”

De band bestaat uit zes personen waarbij de muzikale bezetting bestaat uit piano, trompet, viool, contrabas, drum en slagwerk. Die combinatie tussen strijkinstrumenten en koperwerk lijkt me best wel een uitdaging…

“Het klopt inderdaad dat we uit zes personen bestaan. De jongste is in de twintig, de oudste in de vijftig. Dat maakt het heel gemêleerd, maar tegelijkertijd is het ook een hele organisatie om iedereen op hetzelfde moment bij een repetitie te krijgen. En wat betreft de muziek: zelf ben ik singer-songwriter die al muziek en teksten schreef voor zang en piano. Maar ik had heel erg de drang om het groter te maken, om de diversiteit te vergroten. Met het schrijven van stukken voor trompet en viool vielen als het ware alle puzzelstukjes op hun plek.”

Blijft het hier ook bij, of worden er in de toekomst nog meer instrumenten toegevoegd?

“Haha, nou, op dit moment zijn die plannen er niet. Maar je weet het uiteraard nooit. Wel is het zo dat we op zoek zijn naar een violist. We zoeken iemand die al wat ervaring heeft, maar voor de rest hebben we geen eisen. Mensen die interesse hebben, of vragen hebben, kunnen ons contacteren door een mail te sturen naar dit adres.”

De muziek die jullie maken zou ik omschrijven als ‘folk’?

“Ja, dat klopt wel. We omschrijven het zelf als lichte muziek met een folk tintje, maar ook met een jazz tintje. We schrijven onze liedjes zelf, dus wat je hoort is eigen werk. Of dat moeilijk is? Nee, sinds mijn dertiende schrijf ik al mijn eigen muziek. Vroeger maakte ik gebruik van cassettebandjes waarmee ik meersporig opnam, waarmee ik mijn eerste schreden op het muzikale vlak zette. Muziek is voor mij altijd een soort uitlaatklep geweest.”

Je had het over een activistisch tintje. Klinkt dat ook door in jullie liedjes?

“Nee. Het zit hem vooral in de beleving. Waar wij op hopen, is dat als wij muziek gaan maken, dat het iets met je doet. Dat het je in beweging brengt, dat je gaat dansen bijvoorbeeld. En dat effect is dan een gevolg van de indirecte boodschap die wij verkondigen: om de wereld mooier te maken en om mensen dichter bij elkaar te brengen.”

Tekst gaat verder onder de Spotifyplayer:

Nu is het sowieso voor jullie een bijzonder weekend hè?

“Dat kun je wel zeggen. Vandaag treden we op in het Hoofdstation. Maar gisteren is onze muziek verschenen op Spotify. Op dit moment zijn er vier liedjes van ons te beluisteren. De show die we vanmiddag brengen heeft de titel ‘Meet you on a star’, wat tegelijkertijd ook de titel is van één van de liedjes. Het gaat over het weer eens verliefd worden op de mooie dingen in het leven. ‘What is life’ gaat over het in verwachting zijn, om nieuw leven te schenken. En ‘Words’ vertelt het verhaal dat je met woorden niet alles kunt zeggen, maar dat je door dingen aan te voelen weet hoe je met mensen om moet gaan.”

Wat is de hoop qua toekomst?

“Wat ik al vertelde: we zijn vorig jaar begonnen. We hopen dat dit optreden bijdraagt aan bekendheid en dat het hopelijk ook leidt tot meer optredens. Dat mag in Groningen zijn, maar ook elders in het land. Kijk, we zijn niet een band die elke week hoeft op te treden, maar we zouden het wel heel leuk vinden dat ons geluid, waarmee we de wereld mooier willen maken, wat vaker te horen kan zijn.”

Optredens Hoofdstation

Silent Rebels is niet de enige band die zondag optreedt in de hal van het Hoofdstation. Dit weekend staan er verschillende optredens geprogrammeerd van onder andere singer-songwriter Cécile Gardens, ouderenkoor Jong van Hart en het Filofonisch orkest. Ook JxJ, Noor van de Monde en dichter Klaas van der Meulen geven acte de présence. Op zaterdag 5 juli speelt het Haydn Jeugd Strijkorkest tussen 11:00 en 13:00 uur klassieke muziek in kleine groepen. Op 6 juli wordt het programma afgesloten met een speciaal evenement van KopjeK. Deze organisatie staat bekend om feesten op bijzondere plekken.

Het optreden van Silent Rebels begint zondag om 13.30 uur.

Bekijk en beluister hieronder ‘What is life’ van Silent Rebels: