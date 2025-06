Oppositie wil opheldering over blunder gemeente met boetes venstertijden: ‘Snel en volledig terugbetalen’

Foto: Gemeente Groningen (via Ruimte voor Jou)

De oppositie in de Groningse gemeenteraad is onaangenaam verrast door de blunder die gemeente maakte rond de handhaving van de venstertijden in Stad. De fracties willen dat de gemeente ervoor zorgt dat de duizenden onterecht opgelegde boetes zo snel mogelijk worden terugbetaald.

De gemeente maakte de fout afgelopen vrijdag zelf bekend: duizenden boetes voor het overtreden van de venstertijden in de binnenstad worden mogelijk kwijtgescholden en terugbetaald, omdat de gemeente twee jaar geleden vergat een verplicht document op te sturen naar het Openbaar Ministerie. Zonder dit document zijn deze boetes ongeldig. Het CJIB onderzoekt nu samen met de gemeente reeds betaalde boetes zonder bezwaar moeten worden terugbetaald.

De fout kan de staatskas ruim vier ton kosten. In de periode waarin de boetes foutief werden uitgeschreven (12 maart tot 15 april van dit jaar) gingen er 3.548 bekeuringen de deur uit van 120 euro per stuk. Vooral ondernemers en chauffeurs zijn onterecht de dupe geworden, stelt VVD-fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz namens de oppositiepartijen: “Het gaat om serieuze bedragen voor mensen die dagelijks proberen hun werk te doen in onze stad”, stelt Jacobs-Setz. “Alle onterecht opgelegde boetes moeten volledig en snel worden terugbetaald.”

De fracties van de VVD, Student & Stad, het CDA, de Stadspartij 100% voor Groningen, de Partij voor het Noorden, de PVV en D66 voelen het gemeentebestuur woensdagmiddag aan de tand over de kwestie.