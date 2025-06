Opnieuw graffiti aangebracht in Esperantotunnel

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Voor de tweede keer in iets meer dan een maand tijd is er graffiti aangebracht in de Esperantotunnel, meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Volgens de fotograaf is de graffiti in de nacht van vrijdag op zaterdag aangebracht. “Met groene graffiti is er een tag aangebracht”, beschrijft Wind. De Esperantotunnel werd vorige maand geopend. Deze nieuwe tunnel, voor fietsers en voetgangers, verbindt het Zuiderplantsoen met de Rivierenbuurt, de Herewegbuurt, De Oosterpoort en De Linie.

Een dag na de officiële opening werd er ook al graffiti aangebracht. Dit kon toen snel verwijderd worden. Op de tunnelwanden is namelijk een speciale coating aangebracht waardoor de verf redelijk eenvoudig weggehaald kan worden. Combinatie Herepoort liet eerder al weten te balen van de situatie. Ze hopen dat de daders achterhaald kunnen worden, zodat de schade op hen verhaald kan worden. Vrijwel alle grote bouwwerken die de afgelopen jaren werden opgeleverd, hebben met bekladding te maken gekregen. Ook de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg, het viaduct van de Brailleweg en Dudok aan het Diep werden kort na oplevering besmeurd met verf.