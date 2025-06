Ophef over aangepaste voorrang bij Plantsoenbrug: partijen willen oude situatie terug

Foto via Google Maps - Streetview

Meerdere Groningse raadspartijen willen dat fietsers weer voorrang krijgen op auto’s bij de Plantsoenbrug, zoals tot voor kort het geval was. De ophef volgt nadat de gemeente de situatie eind vorige maand aanpaste.

Ruim een jaar geleden werd de voorrang voor fietsers ingesteld. Auto’s vanaf de Noorderhaven moesten toen stoppen voor verkeer vanaf de Plantsoenbrug. Ook werd de linksafstrook voor auto’s afgesloten.

Volgens de gemeente leidde dit tot lange files en verwarring. In april werd daarom besloten om een proef van drie maanden te starten, waarbij auto’s weer voorrang krijgen op verkeer vanaf de Plantsoenbrug. Fietsers richting het Noorderplantsoen moeten nu wachten. De rijstrook voor linksaf blijft wel dicht.

GroenLinks, PvdD, Student & Stad, D66, ChristenUnie, Stadspartij, PvdA en SP vinden de wijziging onbegrijpelijk. Volgens hen past het niet bij het gemeentelijke verkeersbeleid, waarin de fiets juist centraal staat. Ze willen dat de oude situatie wordt hersteld. De raadsfracties wil nu weten waarom deze wijziging is doorgevoerd en vraagt of dit in lijn is met het beleid om autoverkeer minder dominant te maken.