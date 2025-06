Op zoek naar werk of een nieuwe uitdaging op de banenmarkt

Foto: Johannes Rienks. Banenmarkt

Ben je op zoek naar een baan of misschien wil je je wel laten bijscholen of herscholen. Alles was mogelijk op de open lucht banenmarkt op de Vismarkt donderdag.

Zo’n honderd bedrijven en instellingen stonden met een kraam op de Vismarkt die in totaal 25 duizend banen te vergeven hadden. Techniek, zorg, overheid. Het aanbod van banen was zeer divers. “Het is fijn en gezellig om even de sfeer te proeven”, aldus een bezoekster van de markt. “Sommige organisaties kende ik niet, maar die spreken me wel aan”.

Speeddaten

Je kon ook speeddaten: “Ik ben op zoek naar een baan als projectleider in de techniek of de IT”, zei een andere bezoekster. “Het speeddaten is wel heel erg kort, maar dat houd je scherp en je kunt nog even napraten als je dat wil”.

Brandweer

De brandweer was ook aanwezig op de banenmarkt: “Je kan iets betekenen voor de mens en het is leuk om te doen”. zei Erik Huisman van de brandweer. “We zijn altijd op zoek naar mensen. Ook in de organisatie achter de brandweerauto op straat, die er voor zorgt dat de boel draaiende gehouden wordt”.

Toffe gozer

“Het is vooral veel klimmen en klauteren”, aldus Bianca Klinkhamer van het oer Groningse steigerbouwbedrijf Gjaltema over hun vacatures. “Sterk zijn is dus handig, maar we hebben ook apparatuur, zoals heftrucks. Die kunnen het ons makkelijker maken. Maar je moet geen watje zijn, want dan red je het niet. Je moet wel een beetje een toffe gozer zijn”.