‘Op stap met pap’ hit op sociale media: Groningse geschiedenis leeft als nooit tevoren

De Grote Markt kort na de bevrijding in 1945. Foto: H. van der Meer - familie-foto-archief, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9443027

Interesse in de geschiedenis van Groningen leeft als nooit tevoren. Althans, als je de sociale media-kanalen ‘Op stap met pap’ van stadsgids Titus Akkermans en zijn dochter Marlot moet geloven. De afgelopen periode zijn honderden mensen hun kanalen op Instagram en TikTok gaan volgen zo vertellen zij in het radioprogramma OOG op Zaterdag.

Marlot, hoe is dit idee tot stand gekomen?

“Eigenlijk was het bedoeld voor studenten. Ik geef geschiedenis aan de Pabo van de Hanze. Met filmpjes op Instagram wilde ik mijn studenten bereiken als ze niet in college zaten. Zo is het begonnen. In de filmpjes deelde ik allerlei informatie over boeken, achtergronden en podcasts om de lessen mee te verrijken. Ondertussen is mijn vader al jarenlang actief als stadsgids in Groningen. Op een dag zei ik tegen hem: ‘Ik wil eens een filmpje met jou maken, dat jij de stad laat zien. We gaan dat ‘Op stap met pap’ noemen.’ In het eerste filmpje zijn we de Martinitoren wezen beklimmen en stond de historie van deze toren centraal.”

We kunnen voorzichtig stellen dat het goed bekeken wordt, toch?

“Het is de afgelopen periode flink groter geworden. Naast Instagram zit ik sinds een aantal maanden ook op TikTok. Daar groeit het heel hard. Wat ook leuk is, is dat de media het steeds vaker oppakt en naar de kanalen verwijst. En we zien daarvan inmiddels ook de effecten. Op straat komen we mensen tegen die ons volgen. We worden dus echt herkend.”

Nu is geschiedenis niet het populairste vak op school. Wat is er zo leuk aan geschiedenis?

“Als je een geschiedenisles heel droog inricht met alleen maar jaartallen en feiten, dan wordt het saai. En toch is dit heel lang de manier geweest om geschiedenis in klaslokalen te behandelen. Maar het werkt veel beter als je historisch gaat redeneren; dat je je gaat inleven in de periode waar je over vertelt. Door je bijvoorbeeld te verkleden of door naar een plek te gaan waar mensen vroeger ook waren. Dat je bijvoorbeeld een steen aanraakt die in de Middeleeuwen ook aangeraakt kon worden. Of dat je vanaf een bepaalde plek dezelfde gebouwen ziet als toen. Wat je dus doet, is een lijntje trekken tussen vroeger en nu. Door deze aanpak begint de geschiedenis te leven. En zoiets noemen we dan een historische sensatie.”

Filmpjes over de geschiedenis van Groningen: wat maakt de stad zo interessant?

“Groningen is een hele mooie, vibrerende en rijke stad die vol architectuur en kunst zit. Ons wordt wel vaker gevraagd wat Groningen nu zo mooi maakt. Het is niet dat ene verhaal of dat ene gebouw. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de binnenstad om het nog mooier te maken: denk aan het Forum, de vernieuwde Grote Markt. Het is de vibe die in een stad hangt die het interessant maakt. Het is de vibratie en de sfeer.”

Nieuwe ontwikkelingen benoem je. Maar gaat juist daarmee het verleden, de historie niet kapot?

“In zekere zin kun je het dan ook over de Tweede Wereldoorlog hebben. Toen hadden we ook een ‘dingetje’ waarbij er een groot gat werd geslagen in de oostwand van de Grote Markt. Daar is op geanticipeerd in de jaren zestig. Je kunt het mooi of lelijk vinden, maar we kijken er met een bepaalde manier naar. Een manier die onderdeel is van de cultuur-historische achtergrond. Uiteindelijk kan ik wel zeggen dat bij vernieuwingen en nieuwbouwprojecten in onze stad zeer secuur wordt omgegaan met de geschiedenis.”

Blijft het bij Instagram en TikTok?

“Nou, we zijn ook bezig met een podcast over de geschiedenis van Groningen. Daarin bespreken we interessante personen en plekken. We weten nog niet wanneer deze online gaat komen, maar het zou zomaar kunnen dat er nog meer gaat volgen.”

‘Op stap met pap’ is op Instagram hier te vinden, en op TikTok vind je het kanaal hier.

Luister hieronder naar Titus en Marlot Akkermans die te gast waren in het radioprogramma OOG op Zaterdag: