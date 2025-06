Oosterparkers en Omlandia promoveren

Omlandia-Foarút in Harkema, Omlandia won en is gepromoveerd (Foto Wouter van der Made)

Oosterparkers had er een verlenging voor nodig in het restant tegen VCG, maar daarin werd promotie naar de vierde klasse afgedwongen. Omlandia versloeg dankzij twee treffers van Jeroen Haan Foarút en is daarmee derde klasser.

Nacompetitie derde/vierde klasse Omlandia-Foarút 2-1

Omlandia trof in de finale in Harkema Foarút uit het Friese Menaam. Inzet was een plek in de derde klasse. Voor rust werd er niet gescoord, maar kort na rust was het raak. Jeroen Haan zette Omlandia op voorsprong. Halverwege de tweede helft kwam Foarút op 1-1. Kort voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg Omlandia een penalty. Die werd door Jeroen Haan benut. De scheidsrechter trok daarna nog heel veel blessuretijd bij, maar Omlandia gaf de voorsprong niet meer uit handen.

Nacompetitie Vierde/Vijfde Klasse Oosterparkers-VCG 3-0 nv

Oosterparkers – VCG stond vorige week al op het programma maar haalde toen het einde niet. Vandaag werd het restant gespeeld, er was nog nog 30 minuten te gaan bij 0-0. De Groningers begonnen het restant met een man minder, Ennio Jansen kreeg vlak voor er gestaakt werd een rode kaart. In het restant was Oosterparkers de betere ploeg maar werd er niet gescoord.

In de verlenging lukte dat wel, sterspeler Luciano Carty werd tweemaal onderuit gehaald binnen de zestien en Rashid Conquet benutte beide strafschoppen. In de tweede verlenging maakte Carty zelf aan alle twijfel een eind met de 3-0. Daarmee is Oosterparkers gepromoveerd naar de vierde klasse. Uiteindelijk eindigde Oosterparkers met 9 man en VCG met 10 man.

Trainer Peter Slijfer: Dik verdiend, we kwamen in het begin in het eerste halfuur nog goed weg.

We hadden het eigenlijk al bij Asser Boys moeten beslissen. Nu op kunstgras hebben we het goed gedaan.Qua voetbal en inzet hebben we dik en dik verdiend gewonnen. Oosterparkers hoort hogerop, nu is het gelukt. Vorig jaar zijn we begonnen en nu promoveren we.

Uitblinker Luciano Carty: Ik ben trots op het team, we hebben het met elkaar gedaan. Ik voel mij niet anders omdat ik hoger heb gespeeld. Ik heb geen spijt dat ik hier ben gaan spelen. Ik ben trots op het team, ik gun het iedereen. Trots op het team, we hebben laten zien dat we beter zijn.