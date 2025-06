Ooster Art Kunstmarkt succesvol in Oosterparkwijk: “Smaakt naar meer”

Foto: Rolf Hamminga

Enkele honderden mensen hebben zaterdag een bezoek gebracht aan de Ooster Art Kunstmarkt die in de Oosterparkwijk werd gehouden. De markt werd voor de vierde keer georganiseerd en volgens Liesbeth Weusten van de werkgroep Oosterpark Nooit Saai smaakt het evenement naar meer.

Liesbeth, hoe is het vandaag gegaan?

“We kijken terug op een hele mooie en succesvolle dag. Zojuist, om 16:00 uur, is de markt afgesloten. Op dit moment zijn we druk aan het opruimen. Ik was bijvoorbeeld bezig met het afbreken van een partytent. Straks, als het werk erop zit, gaan we met elkaar nog even nagenieten van deze prachtige dag. Van tevoren hadden we verwacht dat het qua belangstelling misschien wat tegen zou vallen. Het is warm, en dat brengt mensen wellicht niet de straat op. Maar het tegendeel was waar: het liep vandaag goed door. Onze inschatting is dat we enkele honderden bezoekers hebben mogen verwelkomen.”

Voor de mensen die het niet kennen, wat is de Ooster Art Kunstmarkt precies?

“Het vond vandaag plaats op het binnenterrein van Het Werk in de wijk. Daar stonden verschillende kraampjes waar kunstenaars werken zoals schilderijen, beelden en keramiek konden presenteren en verkopen. Het programma werd aangevuld met ‘open huizen’. In de omgeving van Het Werk bevinden zich allerlei creatieve maakplekken. Daar konden mensen naar binnenlopen om een kijkje te komen nemen.”

In de ochtend trok Bolingo met vrolijke muziek langs de locaties die meededen aan de markt. Foto: Rolf Hamminga Foto: Rolf Hamminga

Het programma begon vanochtend om 11:00 uur. Hoe vond de aftrap plaats?

“We hadden Bolingo. Zij brengen hele vrolijke muziek ten gehore waarbij gebruik wordt gemaakt van trommels. Zij zijn langs alle plekken getrokken die vandaag open dag hadden. Aan welke plekken moet je dan denken? Het gaat om Het Werk, De Maakplek, De Klassieke Academie, Beeldhouwerscollectief Het Paradijs, Kairos en de Paradijsvogeltuin. Kairos is een dagbesteding op maat voor mensen met onder andere autisme; daar waren ontzettend mooie dingen te zien die daar gemaakt worden. Zij hadden ook een hele leuke workshop. In de Paradijsvogeltuin kon een beeldentuin bekeken worden waar ook op gestemd kon worden, en de Klassieke Academie en met name het Beeldhouwerscollectief bleken een hele koele ruimte te hebben. Dus daar mochten mensen ook graag even vertoeven.”

Ik begreep ook dat Bie de Buuf de deuren had geopend?

“Jazeker. Zij hadden lekkere soep, broodjes en baksels voorbereid. En om het succes dan aan te geven: aan het einde van de dag was alles op. En dat is ook wat we teruggekoppeld kregen van bezoekers: er was veel enthousiasme. Mensen vonden het leuk om een bezoek te brengen en om in gebouwen te kijken waar ze normaal niet komen. Normaal zijn de hekken letterlijk gesloten, en nu kon je op een plek komen kijken waar je anders niet komt. Iemand vertelde bijvoorbeeld: ‘Ik woon al jarenlang in de Oosterparkwijk, maar ik wist helemaal niet dat dit er was.'”

En jullie hadden ook muziek hè?

“Klopt. Ik noemde Bolingo al even. Maar ook Vleems en Vlammen was aanwezig. Dat is een band die country en bluegrass muziek maakt. Ik moet er wel bij vertellen dat muziek niet de hoofdmoot was in dit programma, maar het heeft wel een aantrekkende werking en het zorgt ook voor sfeer. Als er muziek klinkt, trekt dit mensen aan. En wat ook leuk is om te vertellen: wijkdichter Bart Adjudant was aanwezig. Hij beleefde vandaag zijn vuurdoop en bracht hele mooie gedichten ten gehore waarin humor doorklonk. Dat kon rekenen op veel respect.”

Je klinkt erg enthousiast…

“Het is prachtig om op deze manier mooie plekken die we hebben in de wijk in het zonnetje te zetten. En het is fantastisch dat het zo gewaardeerd wordt door de bezoekers die ik heb gesproken. Ik heb mooie verhalen en reacties gehoord. Dus wat ons betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer zoiets neerzetten.”