Ook ondernemers in Stad doen mee met grote tattootentoonstelling in Forum

Lieve ten Duis van schoenenboetiek Mary Jane in Groningen - Foto: Sebastiaan Rodenhuis

Tatoeages zijn deze zomer niet alleen in het Forum te zien: ook in etalages in de binnenstad van Groningen zijn ze te bewonderen. Lokale ondernemers doen mee aan de expositie TATTOO Stories – De Route, een initiatief van Forum Groningen en de Groninger City Club.

Van 27 juni tot en met 27 juli zijn op twintig plekken in de stad portretten te zien van tattoo-artiesten, bewoners en ondernemers. De foto’s zijn gemaakt door fotograaf Sebastiaan Rodenhuis. Ze hangen onder meer in winkels, horecazaken en tattooshops.

De wandelroute loopt dwars door de binnenstad: van de Westerhaven tot de Steentilstraat en van de Folkingestraat naar de Nieuwe Ebbingestraat. De verhalen achter de tatoeages staan op de website van het Forum.

De route maakt deel uit van de grote tentoonstelling TATTOO in Forum Groningen, die te zien is van 28 juni 2025 tot en met 4 januari 2026. Vanaf augustus hangen de stadsportretten ook in het Forum zelf.

Het Forum roept inwoners en bezoekers op hun eigen tattooverhaal te delen via deze website. Daarmee maken deelnemers kans op een plekje in de tentoonstelling én een tatoeage van Henk Schiffmacher.