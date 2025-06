Onenigheid over voorrang Plantsoenbrug: wethouder wil door met experiment, raadsfracties willen terugdraaien

De tijdelijke wijziging van de voorrang bij de Plantsoenbrug leidt meningsverschillen in het Stadhuis. Wethouder Philip Broeksma houdt vast aan een proef, ingesteld vanwege veel omleidingen in de omgeving. Maar verschillende raadsfracties willen dat de oude situatie snel terugkomt.

Ruim een jaar geleden werd de voorrang voor fietsers ingesteld. Auto’s vanaf de Noorderhaven moesten toen stoppen voor verkeer vanaf de Plantsoenbrug. Ook werd de linksafstrook voor auto’s afgesloten. Volgens de gemeente leidde dit tot lange files en verwarring.

In april werd daarom besloten om een proef van drie maanden te starten, waarbij auto’s weer voorrang krijgen op verkeer vanaf de Plantsoenbrug. Fietsers richting het Noorderplantsoen moeten nu wachten. De rijstrook voor linksaf blijft wel dicht.

‘Meer doen dan ruimte voor de auto’

GroenLinks, PvdD, Student & Stad, D66, ChristenUnie, Stadspartij, PvdA en SP vinden de wijziging onbegrijpelijk. Volgens hen past het niet bij het gemeentelijke verkeersbeleid, waarin de fiets juist centraal staat. Ze willen dat de oude situatie wordt hersteld.

“Wij vinden het jammer dat hier de fietser uit de voorrang is gehaald en de automobilist in de voorrang is gezet”, aldus GroenLinks-raadslid Benni Leemhuis. “Dit is een hele belangrijke fietsroute. Het is erg druk aan het worden met auto’s op de Diepenring. Daarom moeten we nu meer doen dan nu juist de auto meer ruimte geven op deze plek.”

‘Proberen verkeer in goede banen te leiden’

Maar partijgenoot en wethouder Philip Broeksma wil voorlopig vasthouden aan de nieuwe indeling, die als proef is ingesteld. Auto’s stonden vaak lang in de file, wat leidde tot gevaarlijke situaties. Automobilisten gingen soms verkeerd rijden om files te vermijden. De wethouder benadrukt daarom dat verkeersveiligheid ook een rol speelt.

“Wat mensen ook zien, is dat de linksaf is afgesloten”, vertelt Broeksma. “Wat heeft dat voor effect voor fietsers, voor de bussen en voor de automobilisten? Daar kijken we naar. Het is ook de Vissersbrug die tijdelijk is afgesloten. Die is uitgevaren. Die gaan we repareren. In dit stuk van de stad is veel aan de hand en dat proberen we nu in goede banen te leiden.”