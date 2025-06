Onderzoek steekincident Grote Markt nog in volle gang: “Verdachte zit vast”

Foto: 112groningen.nl

Het onderzoek naar de steekpartij die zaterdag plaatsvond op de Grote Markt is nog in volle gang. Dat laat de politie zondag weten.

Bij het incident raakte één persoon gewond. “Rond 15.40 uur kregen we een melding van een conflict op de Grote Markt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Er zou bij dit conflict mogelijk iemand gezien zijn met een mes. Wij zijn direct ter plaatse gegaan en zijn een onderzoek gestart in de omgeving. Nabij de Nieuwe Sint Jansstraat troffen we een 46-jarige man uit Hoogezand aan die lichte verwondingen bleek te hebben. Mogelijk verwondingen die ontstaan zijn door een steekincident. Deze man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.”

Ondertussen werd er een onderzoek gestart. “Kort daarna konden we op de Vismarkt een 64-jarige man uit Groningen aanhouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Op dit moment zit hij nog vast en wordt hij verhoord over zijn betrokkenheid bij het incident.”